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General Hafter, Yunan hükümeti yetkilileriyle ile görüşmek için Atina'da
6 saat önce
Libya'nın doğusunu kontrol eden silahlı güçlerin lideri Halife Hafter Yunan hükümeti temsilcileriyle görüşmek üzere özel bir uçak ile Atina'ya geldi.
Libya'nın doğusunu kontrol eden silahlı güçlerin lideri Halife Hafter Yunan hükümeti temsilcileriyle görüşmek üzere özel bir uçak ile Atina'ya geldi.
General Hafter Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya konulu konferans öncesinde Yunan yetkililerle temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde Atina'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:13
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