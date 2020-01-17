General Hafter, Yunan hükümeti yetkilileriyle ile görüşmek için Atina'da - Son Dakika
Son Dakika Dünya General Hafter, Yunan hükümeti yetkilileriyle ile görüşmek için Atina'da - Son Dakika Dünya

General Hafter, Yunan hükümeti yetkilileriyle ile görüşmek için Atina'da

6 saat önce

Libya'nın doğusunu kontrol eden silahlı güçlerin lideri Halife Hafter Yunan hükümeti temsilcileriyle görüşmek üzere özel bir uçak ile Atina'ya geldi.

General Hafter, Yunan hükümeti yetkilileriyle ile görüşmek için Atina'da, System.String[]

Libya'nın doğusunu kontrol eden silahlı güçlerin lideri Halife Hafter Yunan hükümeti temsilcileriyle görüşmek üzere özel bir uçak ile Atina'ya geldi.


General Hafter Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya konulu konferans öncesinde Yunan yetkililerle temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde Atina'ya geldi.

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Halife Hafter, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:13 
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