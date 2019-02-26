General Mobile Gm9 Go Ön İnceleme
46 dakika önce
Mobil Dünya Kongresinde bulunan yerli markamız Genaral Mobile, GM 9 serisinin yeni ve düşük özelliklere sahip telefonu GM 9 Go'yu tanıttı.
Mobil Dünya Kongresinde bulunan yerli markamız Genaral Mobile, GM 9 serisinin yeni ve düşük özelliklere sahip telefonu GM 9 Go'yu tanıttı. Gelin GM 9 Go'ya yakından bakalım.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:32 Kaynak: Youtube
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