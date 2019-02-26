General Mobile Gm9 Plus Tanıtıldı! Türkiye'nin En Yeni Yerlisi ????
1 saat önce
Mobil Dünya Kongresinde bulunan yerli markamız Genaral Mobile, GM 9 serisinin yeni telefonu GM 9 Plus modelini tanıttı.
Mobil Dünya Kongresinde bulunan yerli markamız Genaral Mobile, GM 9 serisinin yeni telefonu GM 9 Plus modelini tanıttı. Bu telefona gelin yakından bakalım.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:52 Kaynak: Youtube
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