Son Dakika Haberleri: General Mobile Gm9 Plus Tanıtıldı! Türkiye'nin En Yeni Yerlisi ????

General Mobile Gm9 Plus Tanıtıldı! Türkiye'nin En Yeni Yerlisi ????

1 saat önce

Mobil Dünya Kongresinde bulunan yerli markamız Genaral Mobile, GM 9 serisinin yeni telefonu GM 9 Plus modelini tanıttı.

Mobil Dünya Kongresinde bulunan yerli markamız Genaral Mobile, GM 9 serisinin yeni telefonu GM 9 Plus modelini tanıttı. Bu telefona gelin yakından bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:52 Kaynak: Youtube

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