General Mobile Gm9 Pro - Nokia 8 Gibi Modellerde Yüz Tanıma Kilidini Kullanma
53 dakika önce
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere General mobile gm9 pro ve nokia 8 gibi direk yüz tanıma ayarı olmayan telefonlarda yüz tanımayı açmayı göstereceğim. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere General mobile gm9 pro ve nokia 8 gibi direk yüz tanıma ayarı olmayan telefonlarda yüz tanımayı açmayı göstereceğim. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:50 Kaynak: Youtube
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