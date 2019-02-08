Son Dakika Haberleri: General Mobile Gm9 Pro - Nokia 8 Gibi Modellerde Yüz Tanıma Kilidini Kullanma

General Mobile Gm9 Pro - Nokia 8 Gibi Modellerde Yüz Tanıma Kilidini Kullanma

53 dakika önce

Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere General mobile gm9 pro ve nokia 8 gibi direk yüz tanıma ayarı olmayan telefonlarda yüz tanımayı açmayı göstereceğim. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.

Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere General mobile gm9 pro ve nokia 8 gibi direk yüz tanıma ayarı olmayan telefonlarda yüz tanımayı açmayı göstereceğim. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:50 Kaynak: Youtube

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