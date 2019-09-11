General Motors 3,4 milyon aracı geri çağırdı
1 saat önce
ABD'de otomotiv devi General Motors (GM), fren sisteminde tespit edilen problem nedeniyle 3,4 milyon kamyonet ve cip modelini geri çağırdı.
ABD'de otomotiv devi General Motors (GM), fren sisteminde tespit edilen problem nedeniyle 3,4 milyon kamyonet ve cip modelini geri çağırdı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:30
Kocasının cinsel organını kesti! Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton bombayla vurdu ABD, Bağdat'ın kuzeyindeki DEAŞ mevzilerini 36 ton bombayla vurdu