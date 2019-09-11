Son Dakika Haberleri: General Motors 3,4 milyon aracı geri çağırdı
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General Motors 3,4 milyon aracı geri çağırdı

1 saat önce

ABD'de otomotiv devi General Motors (GM), fren sisteminde tespit edilen problem nedeniyle 3,4 milyon kamyonet ve cip modelini geri çağırdı.

General Motors 3,4 milyon aracı geri çağırdı, System.String[]

ABD'de otomotiv devi General Motors (GM), fren sisteminde tespit edilen problem nedeniyle 3,4 milyon kamyonet ve cip modelini geri çağırdı.

Amerika Birleşik Devletleri, General Motors, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:30 
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