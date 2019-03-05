General Motors, Chevrolet Cruze fabrikasını kapatıyor
14 dakika önce
General Motors, Ohio'daki Chevrolet Cruze üretimine yarın itibariyle son verecek.
General Motors, Ohio'daki Chevrolet Cruze üretimine yarın itibariyle son verecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:30
Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme"
Türk Hava Yolları, 2018 Yılında 4 Milyar TL Net Kar Açıkladı
Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi
Solucan Gübresi İçin Memurluğu Bıraktı! 1 Yılda Kazandığını Şimdi 1 Ayda Kazanıyor