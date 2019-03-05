Son Dakika Haberleri: General Motors, Chevrolet Cruze fabrikasını kapatıyor

General Motors, Chevrolet Cruze fabrikasını kapatıyor

14 dakika önce

General Motors, Ohio'daki Chevrolet Cruze üretimine yarın itibariyle son verecek.

General Motors, Chevrolet Cruze fabrikasını kapatıyor, System.String[]
General Motors, Ohio'daki Chevrolet Cruze üretimine yarın itibariyle son verecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:30 

Ekonomi
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