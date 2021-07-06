General Motors Çin'deki Tasarım Stüdyosunu İki Kat Genişleterek Restore Etti - Son Dakika

General Motors firmasından 5 Temmuz Pazartesi günü yapılan açıklamada, Çin'deki tasarım ofislerini genişletme yoluna gittikleri ve bugünden sonra burada sadece elektrikli ve akıllı otomobil tasarımları üzerinde çalışmalar yürütecekleri bildirildi.

GM kısa bir süre önce yaptığı bir açıklamada da, 2035 yılından itibaren fosil yakıtlı araç üretimine son vereceklerini ve Çin'deki elektrikli araç pazar paylarını arttırmak için yeni hamleler planladıklarını belirtmişti.

Firma yetkilileri 2025 yılı itibarıyla ABD ve Çin'deki elektrikli araç satışlarını bir milyon adedin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladılar. Geçen ay yapılan bir açıklamada da, elektrikli ve otonom araçlara yapılacak yatırım miktarını %75 oranında arttıracaklarını ve 2025 yılına kadar kademeli olarak yapılacak yatırım tutarının 35 milyar doları bulacağını bildirmişlerdi.

Söz konusu yeni tasarım stüdyosunun Şangay'da bulunduğu ve GM'ye ait dünya çapındaki üç ayrı stüdyosundan birisi olduğu öğrenildi. Şangay'daki mevcut stüdyonun elektrikli araç geliştirmek üzere baştan aşağı yeniden tasarlanarak restore edildiği ve mevcut kullanım alanının da iki katına çıkartılarak 5000 metrekareye çıkartıldığı da verilen bilgiler arasında yer aldı.

GM firmasının, Çin'de bir devlet şirketi olan SAIC Motor ile iki ayrı ortak girişim firması bulunuyor. Bu firmalar üzerinden 2019 yılında 50 bin adet, geçen yıl ise toplam 170 bin adet elektrikli araç sattığı bildirildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü