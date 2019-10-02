Son Dakika Haberleri: General Motors, Meksika'da 6 bin çalışanını geçici olarak işten çıkardı
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General Motors, Meksika'da 6 bin çalışanını geçici olarak işten çıkardı

22 dakika önce

General Motors, ABD'de işçilerin greve gitmelerinin yol açtığı parça sıkıntısı nedeniyle Meksika'nın Silao kentindeki fabrikasında üretimi durdurduğunu ve 6 bin çalışanını geçici olarak işten çıkardığını bildirdi.

General Motors, Meksika'da 6 bin çalışanını geçici olarak işten çıkardı, System.String[]

General Motors, ABD'de işçilerin greve gitmelerinin yol açtığı parça sıkıntısı nedeniyle Meksika'nın Silao kentindeki fabrikasında üretimi durdurduğunu ve 6 bin çalışanını geçici olarak işten çıkardığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, General Motors, Meksika, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:16 
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