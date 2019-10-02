General Motors, Meksika'da 6 bin çalışanını geçici olarak işten çıkardı
22 dakika önce
General Motors, ABD'de işçilerin greve gitmelerinin yol açtığı parça sıkıntısı nedeniyle Meksika'nın Silao kentindeki fabrikasında üretimi durdurduğunu ve 6 bin çalışanını geçici olarak işten çıkardığını bildirdi.
General Motors, ABD'de işçilerin greve gitmelerinin yol açtığı parça sıkıntısı nedeniyle Meksika'nın Silao kentindeki fabrikasında üretimi durdurduğunu ve 6 bin çalışanını geçici olarak işten çıkardığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:16
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