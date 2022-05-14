General Motors'tan yeni Avrupa hamlesi! - Son Dakika
Üye Girişi

General Motors'tan yeni Avrupa hamlesi!

14.05.2022 02:26
General Motors'tan yeni Avrupa hamlesi!

Yapılan açıklamalara göre General Motors, uzun bir aranın ardından elektrikli otomobil üreticisi olarak Avrupa'ya dönecek.

General Motors, dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alıyor. Şirketin bünyesinde Cadillac ve Chevrolet gibi önemli markalar bulunuyor. Bu sayede her ne kadar dünya genelinde olmasa da şirket Amerika'da iyi satış rakamlarına ulaşıyor.

General Motors, yaklaşık 5 yıl önce Alman otomobil üreticisi Opel'i PSA Grubu'na sattıktan sonra Avrupa kıtasından çekilmişti. Bu çekilme sonrasında şirket faaliyetlerini büyük oranda Amerika kıtasında yürütmeye devam etti. Yapılan açıklamalara göre bu durum ilerleyen günlerde son bulabilir ve şirket tekrardan Avrupa'da hizmet vermeye başlayabilir.

General Motors'tan elektrikli araç ve pil üretimi için dev yatırım!

General Motors, elektrikli otomobil üreticisi olarak Avrupa kıtasına dönecek!

Detroit Free Press tarafından yayınlanan yeni bir habere göre GM, uzun yıllar ardından tekrar Avrupa kıtasına dönmeye hazırlanıyor. General Motors CEO'su Mary Barra, bu haftanın başlarında Los Angeles'taki Milken Küresel Konferansı sırasında bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar sırasında şirketin elektrikli otomobil üreticisi olarak Avrupa'ya döneceğini belirten Barra, şu sözleri söyledi:

General Motors'tan yeni Avrupa hamlesi!

"Yaklaşık beş yıl önce, Opel şirketimizi şimdiki Stellantis'e sattık ve içten yanmalı otomobil pazarı konusunda pişmanlık duymadık. Ancak şu anda sahip olduğumuz büyüme fırsatına bakıyoruz çünkü Avrupa'ya tamamen elektrikli bir oyuncu olarak yeniden girebiliriz. Bunu dört gözle bekliyorum."

Her ne kadar şirket tamamen çekilse de Avrupa'nın bazı bölgelerinde Chevrolet Corvette ve bazı Cadillac modellerinin satışı sınırlı sayıdaki bayi sayısıyla devam ediyor. Bu otomobiller diğer modellerin aksine biraz daha lüks ve özel modeller. Bundan dolayı General Motors, büyümekte olan elektrikli otomobil pazarından pay alıp daha fazla müşteriye ulaşmak için kıtaya dönmeyi düşünüyor.

General Motors'tan yeni Avrupa hamlesi!

Şu anda şirketin her ne kadar birçok elektrikli otomobili bulunsa da bu dönüş büyük ihtimalle kısa bir zaman içerisinde olmayacak. Şirketin elektrikli otomobil sayısı belli bir seviyeyi aştıktan sonra General Motors tekrardan aktif olarak Avrupa kıtasında yer alacak. Peki, sizin düşünceleriniz neler? Sizce GM ne zaman Avrupa pazarına geri dönecek? Görüşlerinizi yorumlar kısmında veya SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı Son dakika haber | Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür Son dakika haber | Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür

General Motors, Chevrolet, Cadillac, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel General Motors'tan yeni Avrupa hamlesi! - Son Dakika


Son Dakika
00:45 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 02:33:35. #1.12#
SON DAKİKA: General Motors'tan yeni Avrupa hamlesi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement