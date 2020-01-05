General Süleymani'nin kızı intikam istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel General Süleymani'nin kızı intikam istedi - Son Dakika

General Süleymani'nin kızı intikam istedi

6 saat önce

ABD saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın babasının intikamını alacağını söyledi.

General Süleymani'nin kızı intikam istedi, System.String[]

ABD saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın babasının intikamını alacağını söyledi.

ABD'nin hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, Lübnan Hizbullah'ının yayın organı olan El-Manar'a konuştu. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a selam vererek sözlerine başlayan Zeynep Süleymani "Amcamız" olarak seslendiği Nasrallah'ın babasının intikamını alacağını söyledi.

Zeynep Süleymani, "Tüm dünya bilmeli ki Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bizi yıkamaz. ABD bilmeli ki ben ve çocukları sonuna kadar dik duracağız. Kanının tek damlasından asla vazgeçmeyeceğiz. Bölgedeki bütün direniş grupları babam Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklardır" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 05:20 Kaynak: İHA
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