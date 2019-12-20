Generali, 5 online buluşmayla acentelerine dijital dünyayı anlattı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Generali, 5 online buluşmayla acentelerine dijital dünyayı anlattı - Son Dakika Ekonomi

Generali, 5 online buluşmayla acentelerine dijital dünyayı anlattı

6 saat önce

Generali Sigorta, 2019 yılı boyunca acentelerine yönelik 5 webinar (online buluşma) düzenledi.

Generali, 5 online buluşmayla acentelerine dijital dünyayı anlattı, System.String[]

Generali Sigorta, 2019 yılı boyunca acentelerine yönelik 5 webinar (online buluşma) düzenledi.


Türkiye'nin önemli sigorta şirketlerinden Generali Sigorta, 2019 yılı boyunca acentelerine yönelik 5 webinar (online buluşma) düzenledi. Alanında uzman isimlerin acentelerle bir araya geldiği online buluşmalarda; dijital dünyanın işleyişi, dijital alanda müşteri iletişiminin önemi, dijitalleşmeye yeniden şekillenen müşteri alışkanlıkları, acentelerin dijital araçları kullanarak daha fazla müşteriye ve gelire nasıl ulaşabilecekleri gibi konular özelinde bilgiler paylaşıldı ve acentelerden gelen sorular yanıtlandı. Yıl boyunca düzenlenen 5 online buluşmaya toplam 100'e yakın acente katıldı.


Alanında uzman isimler acentelerle buluştu


Dijital Dönüşüm Danışmanı Murat Erdör, satış alanındaki kitaplarıyla tanınan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi, yazar ve köşe yazarı Yücel Uygun, inovasyon, girişimcilik, gelişen teknolojiler ve müşteri deneyimi alanlarında yazdığı kitaplar ve verdiği eğitimler ile tanınan Bora Özkent, Lörn Agency Kurucu Ortağı Ediz Çapalı, Lörn Agency Sosyal Medya Direktörü Eda Demiroğlu ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dijital İletişim Danışmanı Ercüment Büyükşener 2019 yılı boyunca acentelerle online buluşmalarda bir araya gelen isimler oldu.


Seydi Demir: "Online buluşmalarımız yeni yılda da devam edecek"


Acenteler ile bir araya gelinen online buluşmalarla ile ilgili bilgi veren Generali Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir: "Dijital dönüşümle birlikte son zamanların en büyük değişimine tanıklık ediyoruz. Bu değişim sigortacılık sektörünü ve sektörün en önemli ayağı olan acenteleri de yakından ilgilendiriyor. Generali Sigorta olarak, acentelerimizi hem sektör hem de sektör dışı alanlarda eğitiyor, geleceğe hazırlıyoruz. Bu anlayışla acentelerimize dijital dönüşümü ve geleceği anlatarak, keyifli 5 buluşma gerçekleştirdik. Alanında uzman isimlerle gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda dijital dünyanın bugünü ve yarını, müşteri deneyimi, dijital araçları kullanarak daha fazla müşteriye ve gelire nasıl ulaşabileceği gibi önemli konularda acentelerimizi geleceğe hazırlayacak bilgileri paylaştık. Yeni yılda da benzeri buluşmalara devam ederek acentelerimizin yanlarında olacak ve birlikte bilgilenmeye, gelişmeye devam edeceğiz." dedi. - İSTANBUL

Dijital Dönüşüm, Dönüşüm, Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:17 Kaynak: İHA
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