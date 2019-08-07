Son Dakika Haberleri: Generali Grubu'na Generali Sigorta'dan atama
Son Dakika Ekonomi Haber

Generali Grubu'na Generali Sigorta'dan atama

1 saat önce

Generali Grubu, Generali Sigorta A.Ş.'nin şuanki CEO'su Maurizio Pescarini'yi Genertel ve Genertel Hayat'ın yeni CEO'su olarak atadı.

Generali Grubu'na Generali Sigorta'dan atama, System.String[]
Generali Grubu, Generali Sigorta A.Ş.'nin şuanki CEO'su Maurizio Pescarini'yi Genertel ve Genertel Hayat'ın yeni CEO'su olarak atadı.

Generali Grubu, Generali Sigorta A.Ş.'nin şuanki CEO'su Maurizio Pescarini'yi Genertel ve Genertel Hayat'ın yeni CEO'su olarak atadı. Generali İtalya'ya bağlı olan ve İtalya'nın ilk doğrudan sigorta şirketi unvanına sahip olan Genertel ve Genertel Hayat; günümüzde İtalya'da alternatif dağıtım kanallarıyla genel sigortadan yaşam sigortası ve emekliliğe kadar bütün sigorta çözümlerini sunabilen tek sigorta merkezi olduğu belirtiliyor.

Maurizio Pescarini, Generali Türkiye'nin dönüşümünü hem finansal sonuçlar hem de büyüme özelinde başarıyla yönetti. Pescarini'nin, 31 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Generali Türkiye CEO'su görevinden ayrılarak, 1 Eylül 2019'da yeni görevine başlayacağı bildirildi.

Maurizio Pescarini: "Generali Sigorta, Grup içinde en inovatif ve dinamik şirketler arasında"

Yeni görev ataması ile ilgili bilgiler sunan Generali Sigorta CEO'su Maurizio Pescarini, Generali Grubu'nun kararını, son yıllarda Generali Sigorta'nın finansal olarak güvende olmasının ve büyümesini sürdüren bir şirket haline gelmesinin açık şekilde takdir edilmesinin bir yansıması olduğunu ifade ederek, "Generali Grubu'nun Generali Sigorta'ya olan taahhütü değişmiyor. Grubumuz, Generali Sigorta'yı sağlamış olduğumuz teknik disiplin sayesinde bireysel sigortacılık (Araç ve KOBİ odaklı), sağlık, iş ortaklıkları, direkt kanal gibi alanlarda fırsatlarla dolu bir ülke olarak görüyor. Ayrıca şu anda grubumuz içinde en inovatif ve dinamik şirketler arasında Generali Sigorta'nın adı en ön sıralarda geçiyor ve uygulamalarımız, en büyük pazarlara dahi adapte edilerek müşterilere sunuluyor. Bu gurur verici gelişme, Türkiye'nin potansiyeli ve Generali Sigorta'nın dijitalleşme ve inovasyondaki öncü duruşunun ve yakaladığı büyümenin bir sonucu" dedi. - İSTANBUL
Sigorta, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Piyanist Fazıl Say, Kaz Dağları'ndaki altın madenine tepki göstermek için konser verecek
(Özel) İstanbul'un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İzmir Marşı polemiğinde Ziya Selçuk'u eleştirdi Ay'da yaşam olabilir: İsrail'in Ay'a çakılan aracındaki su ayıları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 12:45:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Generali Grubu'na Generali Sigorta'dan atama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]