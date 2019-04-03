Son Dakika Haberleri: Generali KOBİ’ler için kolları sıvadı

Generali KOBİ’ler için kolları sıvadı

1 saat önce

Generali Sigorta CEO'su Maurizio Pescarini, "Özellikle kasko ve KOBİ ürünleriyle kar edebileceğimizi düşünüyoruz.

Generali KOBİ’ler için kolları sıvadı, System.String[]
Generali Sigorta CEO'su Maurizio Pescarini, "Özellikle kasko ve KOBİ ürünleriyle kar edebileceğimizi düşünüyoruz. Çok benzer bir metodu iki ürüne de uyguluyoruz" dedi. (Ece Ceyhun)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:04 

CEO, Sigorta, Ekonomi
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