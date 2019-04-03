Generali KOBİ’ler için kolları sıvadı
1 saat önce
Generali Sigorta CEO'su Maurizio Pescarini, "Özellikle kasko ve KOBİ ürünleriyle kar edebileceğimizi düşünüyoruz.
Generali Sigorta CEO
'su Maurizio Pescarini, "Özellikle kasko ve KOBİ ürünleriyle kar edebileceğimizi düşünüyoruz. Çok benzer bir metodu iki ürüne de uyguluyoruz" dedi. (Ece Ceyhun
)
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:04
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