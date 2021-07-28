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Generali Sigorta, yeni normal çalışma modeline geçiyor - Son Dakika

Generali Sigorta, yeni normal çalışma modeline geçiyor

28.07.2021 09:34
Generali Sigorta, yeni normal çalışma modeline geçiyor, System.String[]

Sigorta sektöründe çalışma modelleri pandemiye göre şekilleniyor.

Sigorta sektöründe çalışma modelleri pandemiye göre şekilleniyor. Generali Sigorta, yeni normal çalışma modelini açıkladı.

Pandeminin getirdiği kurallar ve alışkanlıkların yanı sıra çalışanlarla yapılan anketleri de dikkate alan Generali Sigorta, yeni normalde hem evden hem de ofisten çalışmayı destekleyen hibrit çalışma modelini uygulayacağı yeni çalışma modelini açıkladı. Buna göre şirket çalışanları, yeni model ile haftada 3 gün ofis dışında istediği yerden, haftanın 2 günü ise Altunizade'de bulunan yeni ofis binasında çalışmalarını sürdürebilecek. Yapılan şirket açıklamasına göre çalışma saatlerinde ise esneklik devam edecek. Çalışanlar en verimli oldukları yeri ve zamanı seçerek özel hayat ve iş hayatı dengesini de kurabilecekler. Anketlerle çalışanların görüşlerinin alındığı, çıkan sonuçların, taleplerin ve geri bildirimlerin tek tek değerlendirilerek şekil verildiği yeni çalışma modeli; üretkenlik, verimlilik, zaman ve maliyet tasarrufu ve çalışanlar için daha iyi iş-yaşam dengesi temelleri üzerine kurgulandı.

Hibrit çalışma modeline geçiş yapıyor

Şirketlerin sürekli değişen ve dönüşen koşullara hızla uyum sağlamak zorunda kaldıkları günümüzde Generali Sigorta, akıllı çalışmanın öncülerinden olmaya devam ediyor ve hibrit çalışma modeline geçiş yapıyor. Generali Sigorta, yeni çalışma modeliyle ofisi her gün gelmek zorunda olunan bir ortamdan ziyade, birlikte çalışmayı destekleyen bir alan haline getiriyor.

Elif Uysal Kumcu: "Çalışanlarımıza yaptığımız anketler sonucunda, onların ihtiyaçlarına göre yeni çalışma modelimizi şekillendirdik"

Yeni çalışma modeliyle ilgili bilgi veren Generali Sigorta İnsan Kaynakları Müdürü Elif Uysal Kumcu: "Smartworking-Akıllı Çalışma 2017 yılı sonunda başlattığımız modelle birlikte çalışanlarımız için haftada 1 gün uzaktan çalışma ve haftanın her günü esnek saatlerle çalışma modelini uyguluyorduk. Sigorta sektöründe ofis dışı çalışma modeline geçen ilk şirket bizdik ve hali hazırda kurulu altyapımız sayesinde pandemi başlar başlamaz evden çalışmaya geçişi en hızlı şekilde uyguladık. Türkiye'de smart working-akıllı çalışma modelinin öncüsü markalardan biriyiz. Geldiğimiz noktada, 1.5 yılın ardından yeni bir çalışma hayatı ile yeni normal ile karşı karşıyayız. Bu farkındalık, çalışanlarımızla yaptığımız anketler ve aldığımız görüşlerin yanı sıra pandemi döneminde sürekli evden çalışma modelinden öğrendiklerimizi de dikkate alarak yeni normal çalışma modelimizi şekillendirdik. Yeni çalışma modelimizin ve yeni ofisimizin çalışanlarımızın iş-yaşam dengesini en iyi noktaya taşıyacağına inanıyoruz. Yeni ofisimizi de bu yeni çalışma modeline uygun olarak dizayn ediyoruz" dedi.

Altunizade'de bulunan yeni ofisinden faaliyetlerine devam edecek

2018 yılının ilk aylarından, pandeminin başladığı ve evden çalışmaya geçilen Mart 2020 dönemine kadar Beşiktaş Dikilitaş'taki ofisinde müşterilerine hizmet sunan Generali Sigorta, yeni çalışma modeliyle birlikte Altunizade'de bulunan yeni ofisinden faaliyetlerine devam edecek. Generali çalışanları, Altunizade'de bulunan yeni ofisi rutin olmayan, yüksek etkileşim gerektiren faaliyetler ve sosyalleşme ihtiyaçları için kullanacak. Yeni yapıda sabit kişiye özel masalar yerine rezervasyonla kullanılabilecek masalar, daha fazla ortak çalışma alanları, toplantı odaları ve sosyalleşme alanları olacak.

Aynı binada aynı anda daha az insanın çalışacak olması, yeni ofisin mevcut konumu ve ulaşım kolaylığı, teras ve balkonları gibi açık alanların bulunması yeni ofisin artı yanları olarak dikkat çekiyor. Ofiste yer alan açık-yarı açık ve kapalı alanlar birlikte çalışma, bireysel çalışma ve sosyalleşme için kullanılacak. Üst yönetim de dahil tüm çalışanların kullanacağı tam açık alandan oluşacak ofiste, kapalı ofisler ile sabit masalar bulunmayacak. Tüm alanların rezervasyona tabi olacak ve önceden rezervasyon yapılarak çalışanlar tarafından kullanılabilecek olması ofisin diğer öne çıkan özellikleri olarak göze çarpıyor. - İSTANBUL

Generali Sigorta, yeni normal çalışma modeline geçiyor

Elif Uysal, Altunizade, Pandemi, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Generali Sigorta, yeni normal çalışma modeline geçiyor - Son Dakika Ekonomi


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