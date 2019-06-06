Generallere yönelik sözlere suç duyurusu
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli generallere söylenen sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunacak.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:56 Kaynak: AA
(MSB), bir televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK
) görevli generallere söylenen sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunacak.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bir televizyon kanalında TSK'da görev yapan generallere söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip suç duyurusunda bulunulacak." ifadesi kullanıldı.
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