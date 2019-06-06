Son Dakika Haberleri: Generallere yönelik sözlere suç duyurusu
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Generallere yönelik sözlere suç duyurusu

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli generallere söylenen sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunacak.

Generallere yönelik sözlere suç duyurusu, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli generallere söylenen sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunacak.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bir televizyon kanalında TSK'da görev yapan generallere söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip suç duyurusunda bulunulacak." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:56 Kaynak: AA
TSK, Güncel
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