Son Dakika Haberleri: Generallere yönelik sözlere suç duyurusu
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Generallere yönelik sözlere suç duyurusu

41 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından, bir televizyon kanalında TSK'da görevli generallere söylenen sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Generallere yönelik sözlere suç duyurusu, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından, bir televizyon kanalında TSK'da görevli generallere söylenen sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:28 
TSK, Ekonomi
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