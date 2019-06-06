Generallere yönelik sözlere suç duyurusu
41 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığından, bir televizyon kanalında TSK'da görevli generallere söylenen sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:28
Milli Savunma Bakanlığından, bir televizyon kanalında TSK
'da görevli generallere söylenen sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
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