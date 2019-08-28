Generallerin atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Generallerin atanmalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre Tümgeneral Erhan Uzun 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet (MÖGK) Komutanlığına, Tümgeneral Ahmet Kurumahmut 4'üncü Kolordu Komutanlığına, Tuğgeneral Tevfik Algan 5'inci Kolordu Komutanlığına, Tuğgeneral Muammer Alper 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına, Tuğgeneral Hakan Yiğittürk 52'nci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığına ve Tuğgeneral İbrahim Dülger Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savunma, Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığına atandı.



Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları sonrası bazı generaller istifalarını sunmuştu. İstifaları doğrulayan Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu ana kadar da bize intikal eden iki arkadaşımızın dilekçesi var. Onların da emekliliklerini onayladık. Kendilerine yeni hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.