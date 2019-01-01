Son Dakika Haberleri: Generallerin Atanmaları İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Generallerin Atanmaları İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Malatya'da görev yapan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

Generallerin Atanmaları İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı., System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Malatya'da görev yapan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

Tunceli'de görev yapan 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut ise Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına getirildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Türkiye, Malatya, Ordu, 3. Sayfa
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