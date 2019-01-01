Generallerin Atanmaları İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Malatya'da görev yapan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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