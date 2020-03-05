Genesis 13 yıl sonra ilk kez turneye çıkıyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Genesis 13 yıl sonra ilk kez turneye çıkıyor - Son Dakika Dünya

Genesis 13 yıl sonra ilk kez turneye çıkıyor

6 saat önce

Grup üyelerinden Tony Banks, Phil Collins ve Mike Rutherford hayranlarına müjdeyi Çarşamba günü BBC'nin bir radyo programında verdi.

Genesis 13 yıl sonra ilk kez turneye çıkıyor, System.String[]

İngiliz müzik grubu Genesis, 13 yıl sonra tekrardan turneye çıkıyor. Ünlü müzik grubu en son 2007 yılında 40. yıl dönümünü kutlamak için bir araya gelmişti.

Grup üyelerinden Tony Banks, Phil Collins ve Mike Rutherford hayranlarına müjdeyi Çarşamba günü BBC'nin bir radyo programında verdi.

Phil Collins BBC'ye, "Saçma bir sebep gibi gelebilir ancak birbirimizin dostluğundan keyif alıyoruz ve birlikte çalarken çok eğleniyoruz" dedi.

Collins'in 18 yaşındaki oğlu Nicholas, babasının baterilerini çalarak üçlüye sahnede katılacak.

Program sırasında Ball, "Seyirciyi hayal kırıklığına uğratmamak için çalmak zorunda olduğumuz şarkılar var" dedi. "Invisible Touch", "Turn It On Again" ve "In Too Deep" grubun en çok dinlenen şarkıları arasında bulunuyor.

Genesis'in turne programı ise henüz açıklanmadı.





100 milyon albüm

Genesis grubu müzik hayatına 1970 yılında başladı ve müzik tarzlarında yaptıkları değişiklikler sonrası 1980'lerin en başarılı ve popüler rock gruplarından biri haline geldi.

Kariyerleri süresince toplamda 15 stüdyo albümü ve 6 canlı albüm çıkardılar, albümleri 100 milyondan fazla sattı.

Collins, 2011 yılında sinirlerinin hasar görmesi sonrası bateri çalamaz duruma gelmişti ve emekliliğini açıklamıştı. Geçirdiği operasyon sayesinde 2016 yılında sahneye geri döndü.

'Biz üç kişiydik'

Ekip bu hafta başında Instagram'da bir fotoğraf paylaşarak "Biz üç kişiydik" yazdı.

Grubun kurucu üyelerinden Peter Gabriel, 1975 yılında gruptan ayrılmıştı.

Banks, eski arkadaşları Peter'ı hala sevdiklerini ancak seyircinin sevdiği tüm şarkılar Peter'ın gidişinden sonra bestelendiği için onun gruba geri dönmesinin artık "anlamsız" olduğunu söyledi.

Phil Collins, Çarşamba, Genesis, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:00 
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