Genetik körlüğü tedavi etmek için ilk CRISPR ameliyatı gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Genetik körlüğü tedavi etmek için ilk CRISPR ameliyatı gerçekleşti - Son Dakika Dünya

Genetik körlüğü tedavi etmek için ilk CRISPR ameliyatı gerçekleşti

6 saat önce

Amerikalı bilim insanları gen mühendisliği işlemi olan CRISPR yöntemini ilk kez bir hastanın vücudunda denediklerini açıkladılar.

Genetik körlüğü tedavi etmek için ilk CRISPR ameliyatı gerçekleşti, System.String[]

Amerikalı bilim insanları gen mühendisliği işlemi olan CRISPR yöntemini ilk kez bir hastanın vücudunda denediklerini açıkladılar.


Portland'daki Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nde bulunan Casey Göz Enstitüsü'nde gerçekleştirilen müdahale genetik bir sebeple gözleri görmeyen bir hasta için uygulandı.

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Genetik, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:56 
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