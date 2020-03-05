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Genetik körlüğü tedavi etmek için ilk CRISPR ameliyatı gerçekleşti
6 saat önce
Amerikalı bilim insanları gen mühendisliği işlemi olan CRISPR yöntemini ilk kez bir hastanın vücudunda denediklerini açıkladılar.
Amerikalı bilim insanları gen mühendisliği işlemi olan CRISPR yöntemini ilk kez bir hastanın vücudunda denediklerini açıkladılar.
Portland'daki Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nde bulunan Casey Göz Enstitüsü'nde gerçekleştirilen müdahale genetik bir sebeple gözleri görmeyen bir hasta için uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:56
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