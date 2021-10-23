Üye Girişi
Genci kaçıran 5 kişi tutuklu ama kendisi hala bulunamadı - Son Dakika

Genci kaçıran 5 kişi tutuklu ama kendisi hala bulunamadı

23.10.2021 11:31

Düzce'de 11 Ekim tarihinde 5 kişi tarafından bir çiftliğe kaçırıldıktan sonra bir daha kendisinden bir daha haber alınamadı. Sertan Yalçın'ı kaçırdığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı. Ancak Yalçın'a ulaşılamadı. Ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

11 Ekim'de arkadaşları tarafından evinden alınan Sertan Yalçın, tutuklananların iddiasına göre çiftlikte öldüresiye dövüldü. İhbar üzerine gözaltına alınan ve tutuklanan 5 şahıs, genci öldürmediklerini söyledi ancak genç hala ortada yok. Yalçın'ın babası Hasan Ali Yalçın (40), "Şikayetim üzerine 5 kişi gözaltına alındı ve şu anda tutuklular. Sadece öldüresiye dövdük, bıraktık diyorlar. Nerede olduğunu söylemiyorlar" dedi.

AİLESİ, EVE GELMEYİNCE POLİSE HABER VERDİ

Beyciler Mahallesi'nde, askerden yeni gelen Sertan Yalçın, 11 Ekim günü sabah saatlerine doğru arkadaşları tarafından evinden alındı. Oğlundan bir daha haber alamayan Hasan Ali Yalçın, polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemelerde Sertan Yalçın'ın Konuralp bölgesinde bir çiftliğe götürüldüğü ve geri çıkmadığı tespit edildi. Sertan Yalçın'ı evden alan İ.B., Y.E., E.A., S.A. ve D.K. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde, burada, dövdükleri Sertan Yalçın'ın çiftlikten kaçtığını söyledi. Dövme nedeni hakkında konuşmayan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftlik ve çevresinde yapılan aramalarda ise Sertan Yalçın'a ulaşılamadı.

"ÇİVİLİ SOPALARLA DÖVDÜLER"

Oğlunun bulunmasını isteyen Hasan Ali Yalçın, "Bizim evimizin önünden çocuğumuzu alarak çiftliğe götürüyorlar. Çiftlikte çocuğumu darp ediyorlar. Darp ederken çivili sopalarla çocuğumu dövdüklerini söylüyorlar. Sonra bana 'Sertan yoğun bakımda' diye haber geldi ve aramaya başladık. Bundan sonra emniyet güçlerine giderek şikayetçi olduğumu bildirdim ve verilen isimlerle birlikte emniyetten hareket ettik. 12 gündür zanlılar içerde, ancak bir bilgi vermiyorlar. 5 kişi dövdüklerini itiraf ediyorlar. Zanlılar verdiği ifade sadece biz çiftlikte öldüresiye dövdük, bıraktık, kendisi kaçtı diyorlar. Bunun dışında herhangi bir bilgi vermiyorlar" dedi.

"EMNİYET'TEN HABER BEKLİYORUZ"

Her yerde oğlunu aradığını söyleyen Hasan Ali Yalçın, "Oğlum şu anda kayıp ne ölüsü ne dirisi bilinmiyor. Ben oğlumun canlı olarak bulunmasını, eğer canlı değilse ölüsünün bulunmasını istiyorum. 5 kişi tutuklu ve hepsinin verdiği ifade aynı. Herhangi bir yol kat edemiyorum. 12 gündür ormanlarda, sularda çocuğumu arıyorum. Tüm kamera kayıtları incelendi. Çocuğumun çiftlikten çıkmadığı iddia ediliyor. Araç çiftlikten çıkıyor, herkes farklı yönlerden çiftlikten çıkıyor ama oğlumun çiftlikten çıkmaması sonrası çiftliği aradık. Köpekler geldi, dronlarla aradık. Çocuğumuzu bulamadık. Şu ana kadar bir haber yok ne canlı ne ölü. Emniyet güçlerinden haber bekliyoruz. Biz de dağ, bayır arayarak çocuğumuza ulaşmaya çalışıyoruz ama ulaşamıyoruz" diye konuştu.

11 Ekim'den beri her yerde aranıyor! Genci kaçıranlar tutuklandı ama kendisi hala kayıp
11 Ekim'den beri her yerde aranıyor! Genci kaçıranlar tutuklandı ama kendisi hala kayıp
Genci kaçıran 5 kişi tutuklu ama kendisi hala bulunamadı

Ali Yalçın, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Genci kaçıran 5 kişi tutuklu ama kendisi hala bulunamadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek 11:43 CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi 11:17 İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu 11:01 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak 10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi 10:17 Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi
Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi 08:40 Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi 08:34 Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi

Son Dakika Haberleri
11:42 CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek
11:31 Geni kaçıran 5 kişi tutuklu ama kendisi hala bulunamadı
11:29 Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı
11:00 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu
10:59 Uzman isim denizanasına karşı uyardı: Dokunan hastanelik olur
10:58 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı
10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak
10:53 Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı
10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı
10:16 Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi
Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı         
11:45
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek         
11:02
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta         
10:19
Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu         
10:01
Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu         
08:37
Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti         
00:18
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu         
00:12
Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker         
23:13
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir         
17:23
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 11:49:12. #1.12#
SON DAKİKA: Genci kaçıran 5 kişi tutuklu ama kendisi hala bulunamadı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement