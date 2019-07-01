Geniş Aile Komşu Kızı Filmi
2 saat önce
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Geniş Aile
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:54 Kaynak: InterSinema.com
dizisinden beyaz perdeye uyarlanan serinin üçüncü film
i Geniş Aile Komşu Kızı, sorunlu bir adam olan Cevahir'in maceralarını konu ediyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Cüneyt İnay'ın üstlendiği film
in oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan
, Bülent Çolak, Rojda Demirer
, Emre Altuğ
, Mine Teber
, Tuğça Karabayır, Tolga Canbeyli gibi isimler yer alıyor. Yönetmen:
Cüneyt İnaySenaryo:
Cüneyt İnayOyuncular:
Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer, Emre Altuğ, Mine Teber, Tolga Canbeyli, Tuğçe KarabayırFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Geniş Aile Komşu KızıYapımcı Firma:
Two YapımYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
02.08.2019Geniş Aile Komşu Kızı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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