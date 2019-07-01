Son Dakika Haberleri: Geniş Aile Komşu Kızı Filmi
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Geniş Aile Komşu Kızı Filmi

2 saat önce

Geniş Aile Komşu Kızı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Geniş Aile Komşu Kızı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Geniş Aile dizisinden beyaz perdeye uyarlanan serinin üçüncü filmi Geniş Aile Komşu Kızı, sorunlu bir adam olan Cevahir'in maceralarını konu ediyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Cüneyt İnay'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer, Emre Altuğ, Mine Teber, Tuğça Karabayır, Tolga Canbeyli gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Cüneyt İnay
Senaryo: Cüneyt İnay
Oyuncular: Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer, Emre Altuğ, Mine Teber, Tolga Canbeyli, Tuğçe Karabayır
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Geniş Aile Komşu Kızı
Yapımcı Firma: Two Yapım
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 02.08.2019

Geniş Aile Komşu Kızı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:54 Kaynak: InterSinema.com
Rojda Demirer, Ufuk Özkan, Geniş Aile, Sinema
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