'Geniş Ailem' projesi onları bayramda da yalnız bırakmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Geniş Ailem" projesi ile hizmet verdiği yaşlı vatandaşları Kurban Bayramı'nda ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Geniş Ailem" projesi ile hizmet verdiği yaşlı vatandaşları Kurban Bayramı'nda ziyaret etti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kimsesi bulunmayan ve resmi işlemlerinde yardım isteyen yaşlı vatandaşlara Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce yürütülen "Geniş Ailem" projesi ile yardım elini uzatıyor. "Geniş Ailem" projesi ile yaşlı vatandaşlara sadece refakat hizmeti verilmiyor. Belediye ekipleri yaşlı vatandaşları önemli günlerde de ziyaret ediyor. Geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nda ziyaret edilen yaşlı vatandaşlara hediye paketleri teslim edilip, bayramları kutlandı. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

42 yıldır yaşamını 4 engelli çocuğuna adayan anne

İşe gitmek için araçların başına gelen vatandaşlara şok

Teröristbaşı Öcalan'ın kardeşi bayramda yapılan görüşmenin detaylarını anlattı

Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu