Geniş gözeneklerden kurtulma yolları - Son Dakika

Geniş gözeneklerden kurtulma yolları

06.12.2020 07:53
Geniş gözeneklerden kurtulma yolları, System.String[]

Gözenekler neden genişler?

Gözenekler neden genişler?

Bunun birkaç sebebi vardır. Aslında genetik olarak gözenekli olmaya kodlanmışsa cildiniz, ilerlemesini durdurmak dış etkenlerin azaltılmasıyla mümkündür. Yağlanmanın fazla olması gözeneklerin geniş olmasına sebep olabilir. Çünkü cilt altındaki sebum cildi gözeneklerden çıkış yolu bularak terk eder. O nedenle sıkı bir gözenek için öncelikle aşırı yağlanmayı kontrol altına almak gerekir. Bazen kişiler "Cildim çok kuru ama yine de gözeneklerim çok geniş" diye serzenişte bulunabilir. Ancak unutmamak gerekir ki cildiniz yağlı ama kuru olabilir. Nem ve yağ aynı şeyler değildir. Zaten tıkanmış gözeneklerden yağ dışarı akamayacağı için cilt altı yağlı iken cilt yüzeyi daha kuru görünebilmektedir. Yaşla birlikte gözeneklerin genişlediği bilinen bir gerçek. Gözeneklerimiz cildin elastikiyetini kaybetmeye başlamasıyla daha da büyür ve daha görünür hale gelir. Yani cildin sıkılığı azaldıkça kolajenler gevşedikçe porlar yani gözenekler genişler. Genişleyen gözenekler tıkanmaya meyillidir. Tıkanan gözenekleri ise açmadıkça sıkılaştırmak mümkün olmamaktadır.

Görünümü nasıl azaltabiliriz?

Yüzünüzün pürüzsüz görünmesi için gözenekleri küçültmek, sıkılaştırmak çok önemlidir...

Doğru temizleme

Cilt temizliği en önemli konulardan biridir. Cildinizi soymadan kirleri temizleyen nazik bir temizleyici ile temizleyin. Sert bir temizleyici kullanmaktan kaçının, çünkü gözeneklerinizin, ciltteki kuruluğu dengelemek için daha fazla yağ üretmesine neden olabilir. Yağlı ciltler için jel bazlı temizleyiciler tıkanıklığı yenmede ve gözeneklerin tıkanmasını önlemede en iyisidir. Salisilik asit gibi beta hidroksi asitler, gözenek içinde derinlemesine temizlik yapmak için uygun bileşenlerdir. Cildinizi temizleyip gözeneklerinizdeki kiri arındırdıktan sonra tonik kullanmayı ihmal etmemelisiniz. Cilt tipinize uygun alkol içermeyen tonik kullanmak hem gözeneklerinizi sıkılaştıracak hem de cildinizi kurutmayacaktır.

Yağlı ciltler için düzenli bakım

Yağlı ciltlerde düzenli bakım yapılmadığında aşırı sebum üreten aktif yağ bezleri, gözeneklerin belirginleşmesine neden olur. Gözeneklerde biriken aşırı sebum, tıkanmış gözeneklere, siyah noktalara ve ölü cilt hücrelerinin cildin yüzeyinde birikmesine neden olur. Bu da büyük, görünür gözeneklere yol açar. Bu nedenle bu hücrelerin yüzünüzden temizlenmesini sağlamak için cildinizi haftada en az bir kez peeling uygulamaya çalışın. Ölü cilt hücrelerini düzenli olarak temizlemek, gözeneklerinizin belirginleşmelerini de engelleyecektir. Yağlı ciltler haftada bir veya 2 defa kil maskesi kullanarak yağlanmasını ve gözeneklerin azalmasını kolaylaştıracaktır. Gözenek sorununuzun durumuna göre haftada bir ya da 2 defa arındırıcı maske uygulayın ve ölü derilerden kurtulmak için peeling yapmayı da ihmal etmeyin. Komedojenik olmayan ürünler kullanarak, cildinizi temiz tutmaya özen gösterin. Tıkanmış gözeneklere yol açabileceğinden yağlı ve kalın yapıdaki ürünlerden kaçının. "Non comedogenic" etiketli ürünlerin özelliği gözeneklerde birikme yapmaması ve akne oluşumuna sebebiyet vermemesi. Günlük bakım rutininizde bu ürünleri tercih etmeye dikkat edin.

Gözenek sıkılaştırıcı tedaviler

Kolajeniniz artarsa gözenekleriniz azalacaktır. Cilt sıkılaşır, elastikiyeti artarsa gözenekler daralır ve azalır. Bu amaçla peeling yöntemleri, enerji bazlı sistemlerden; radyofrekans enerjiler, lazer ve ışık sistemlerini kullanmaktayız.

Kimyasal peeling yöntemleri ile bir yandan gözenekler sıkılaşırken bir yandan da cilt yenilenir. Radyofrekans enerji kullanılarak yapılan uygulamada ise altın iğne diye de bilinen yöntemle yine cilt yenileme ve kolajen artırma hedeflenir. Lazer ve ışık sistemleri gözeneklerle mücadelede başı çekmektedir. Çünkü daha derin tabakalara ulaşır. Çok yönlü bir mücadele başlatır. Doğru cilt bakım rutinleri işlemleri destelemek için dışarıdan kullanılacak bakım ürünleri de önemlidir. A veya C vitaminleri içeren cilt bakım ürünlerini de tercih etmelisiniz.

Genetik, Enerji, Tonik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Geniş gözeneklerden kurtulma yolları - Son Dakika Magazin


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