Son Dakika Haberleri: Geniş Güvenlik Tedbirleri Altında Keşif Yapıldı

Geniş Güvenlik Tedbirleri Altında Keşif Yapıldı

56 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce tekel bayiinde meydana gelen olayda, Recep Koyun'u kalaşnikof tüfekle vurarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Ercan T. ile tahliye edilen diğer sanık Okan E.'ye olay yerinde keşif yaptırıldı.

Geniş Güvenlik Tedbirleri Altında Keşif Yapıldı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce tekel bayiinde meydana gelen olayda, Recep Koyun'u kalaşnikof tüfekle vurarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Ercan T. ile tahliye edilen diğer sanık Okan E.'ye olay yerinde keşif yaptırıldı. Caddeyi iki yönlü trafiğe kapatan jandarma ekipleri, keşif bitine kadar alana kimsenin girmesine izin vermedi.

Alınan bilgiye göre, 2017 yılı Mart ayında Cerrah Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekel bayiine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobilden pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında ağır yaralanan Recep Koyun (27) kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerden Okan E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Silahlı saldırının bir numaralı şüphelisi Ercan T.'nin Bursa'da olduğu bilgisini alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsı Bursa'da yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada çelik yelek, 1 adet otomatik silah, kalaşnikof tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve silahlara ait fişek ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından İnegöl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen firari şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Cinayet zanlıları İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklardan Okan E. tahliye edildi.

Tutuklu sanık Ercan Turan ile tahliye edilen Okan E'ye olay yerinde keşif yaptırıldı. Jandarma ekipleri keşif öncesi olayın gerçekleştirildiği caddeyi iki yönlü olarak trafik ve yaya geçişlerine kapattı. Geniş güvenlik tedbirleri altında yapılan keşifte sanıklar olayı anlattı. Yapılan keşif sonrası tutuklu sanık Ercan T. tekrar cezaevine götürüldü. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:57 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Yardımcısı Açıkladı: Yerli Otomobil Fabrikasını Bursa'ya Yakın Bir Yerde Kurmak İstiyorlar Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın

Yeşim Salkım, 6 Yıl Sonra Barışan Demet Akalın ve Alişan'a Sitem Etti: Beşi Bir Yerdeye Onur ve Gurur Gitti Polatlı'daki Patlamada Ağır Yaralanan Asker, Şehit Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 18:53:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geniş Güvenlik Tedbirleri Altında Keşif Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]