(Geniş haber) 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA DENETİM
55 dakika önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:27 Kaynak: DHA
ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yaptı. Denetimlerde, otogara giren araçlar durdurularak incelenirken, otogarın alt katlarında da arandı. Otogara giren yolcuların GBT'lerine bakılırken, valizleri açılarak kontrol edildi. Bayrampaşa
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Özel Harekat, Narkotik
Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Trafik Denetleme, Yabancılar Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla otogarın tüm noktalarında asayiş uygulaması yapıldı. Otogarın tüm giriş çıkış noktalarında sıkı denetim uygulayan ekipler, şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol ederken, araçlarda ise arama yaptı. Yolcuların valizleri tek tek açılarak kontrol edilirken, otogarın alt katlarında da aramalar yapıldı. Aramalara, narkotik dedektör köpekleri de katıldı.
Görüntü dökümü:
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-Otogar'ın önünde bekleyen polisler
-Denetimlerden detaylar
-Dedektör köpekle araç araması
-Polislerin GBT yapması
-Polis ekiplerinin
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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