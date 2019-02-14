Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Şüpheli Paket Yoğunluğu

Geniş Haber) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Şüpheli Paket Yoğunluğu

1 saat önce

15 Temmuz Şehitler köprüsü'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Geniş Haber) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Şüpheli Paket Yoğunluğu, System.String[]
15 Temmuz Şehitler köprüsü'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Avrupa yönüne geçişte köprünün ortasındaki paket için bomba uzmanı ekip geldi.  Şüpheli paketi inceleyen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

15 Temmuz  Şehitler Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakası yönüne geçişte köprü ortasındaki şüpheli paket polis ekiplerini harekete geçirdi.  Şüpheli paketin olduğu bölgeye ilk olarak Köprü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri gitti. Daha sonra ise polis ekipleri durumu bomba uzmanı polislere bildirdi. Şüpheli paket nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise trafik yoğunluğu oluşurken, bölgeye gelen bomba uzmanı ekipler bir süre paketi inceledi. Ekipler, paketten olumsuz bir unsura rastlanmayınca yol trafiğe açıldı. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:36 Kaynak: DHA

Polis, Güncel
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