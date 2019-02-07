Geniş Haber) 5 Yaşındaki Havva 19 Saat Sonra Enkazdan Kurtarıldı
37 dakika önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHAKartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşmasında bahsettiği 5 yaşındaki Azra Havva Tekgözisimli kız çocuğu kurtarıldı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Kartal
'da çöken 8 katlı binanın enkazından İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya'nın konuşmasında bahsettiği 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz
isimli kız çocuğu kurtarıldı. Yaklaşık 19 saat sonra yaralı olarak kurtarılan küçük kız ambulansla Kartal Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Azra enkazdan çıkarıldığı sırada bazı kurtarma görevlileri ve vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Sevindirici bir haber vereyim. Az süre önce Havva isimli bir kızımızla AFAD
kurtarma ekiplerimiz konuştular, şu anda konuşuyorlar. İnşallah sizlerin duası, onların gayretleriyle tıpkı dünkü Mahmut Tayyip Aler gibi ona da kavuşacağız. Gayretimiz, temennimiz bu." demişti. Azra Havva Tekgöz'ün hastanedeki tedavisi sürüyor.
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-Küçük kızın enkazdan çıkarılması
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:58 Kaynak: DHA
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