Geniş Haber) AK Parti İl Başkanı Şenocak:  İstanbul'da Sonuç AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak , "İstanbul'da sonuç AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım 'dır" dedi.Bayram Şenocak, AK Parti İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Şenocak açıklamasında "İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden, emin olun fazlasıyla mevcut. Biz bunu ispat etmeye hazırız. Daha önce de söylediğimiz gibi İstanbul'da sonuç AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır" ifadesini kullandı.AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarının karşısına geçen Bayram Şenocak, "AK Parti İstanbul İl Teşkilatı 15 seçim geçirmiş deneyimli bir teşkilattır. Biz ilk defa seçim yapmıyoruz. Her seçim sürecinde tüm seçim görevlilerimiz, sandık müşahitlerimiz büyük bir gayret ve titizlikle görevlerini yerine getirmişlerdir. Biz her seçimde kendi verilerimize dayanarak sonucu ilen ettik ve bugüne kadar yüzde yüz isabet oranıyla bunun resmi sonuçlarla örtüştüğünü gördük. Geçirdiğimiz 15 seçim süreci tecrübemiz bize gösteriyor ki, ilk defa bizim sistemimizle seçim kurullarındaki sistem arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız. Bizim sorumluluğumuz bu konuda vatandaşımızın iradesinin bir tek oy dahi olsa sandık sonucunda eksiksiz yansımasıdır. Burada somut bir örnek vermek istiyorum. Bu sandık kurulunda ilk oy tasnifi esnasında tüm kurul üyelerinin huzurunda imzalanan sandık sayım döküm cetveli var. Bu sandık cetvelinde Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım Bey 131 oy alıyor." dedi.Şenocak şöyle devam etti:"Şimdi göstereceğim diğer bir cetvelde tüm işlemler bittikten sonra hazırlanan ve YSK'ya nüshası gönderilerek YSK sistemine bunun üzerinden girişi yapılan sandık sonuç tutanağı. Bu sandık sonuç tutanağı. Ben bu arada dosya numarasını da vereyim. İmamoğlu 'tüm tutanaklar elimizde' diyor ya. Ben 1212 numaralı dosya tutanağına bir baksın diyorum. 1212 numaralı sandık sonuç tutanağında demin cetvelde Binali Yıldırım Beyin aldığı 131 oy burada İmamoğlu'na yazılıyor. Şeffaflığa biz burada bakacağız. Burada Binali Yıldırım'a yazdıkları oy sadece 1. Diğer bir tutanağa geçiyorum. 2004 numaralı sayım döküm cetveli. Burada da Binali Beyin aldığı oy 201. Buradaki döküm cetvelinde olan 201 rakamı sandık sonuç tutanağında Ekrem İmamoğlu 'na yazılıyor. Binali beyin burada da oyu 1.""GEÇERSİZ OYLARIN DA SONUCU DEĞİŞTİRECEĞİ AŞİKARDIR""Teşkilatlarımız dün geceden beri teyakkuz halinde hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar." diyen Bayram Şenocak, "Şunu açık yüreklilikle söylüyorum, İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden emin olun elimizde fazlasıyla mevcut. Biz bunu sandıklarda ispat etmeye hazırız. Aynı zamanda 319 bin 307 geçersiz oy durumuyla karşı karşıyayız. Bu geçersiz oyların büyük bölümü İstanbul'da kazandığımız 25 ilçenin sandıklarına ait. Burada da partimizin bir haksızlıkla karşı karşıya kaldığını tespit ettik. Bu geçersiz oyların da sonucu değiştireceği aşikardır. Biz her seçimde olduğu gibi bu seçimde de sandık görevlilerimizin bu örnekte gördüğünüz ıslak imzalı ve mühürlü oy sayım cetvelini dikkate alarak kayıt altına aldığımız verilerimizle hareket ediyoruz. Sonuca doğrudan etki edecek birçok hatalı uygulamanın tespitini yapmış durumdayız." ifadelerini kullandı."SONUÇ NE OLURSA OLSUN SAYGI GÖSTERECEK, MİLLETİMİZİN TERCİHİ BAŞIMIZIN ÜZERİNDE DİYECEĞİZ"Şenocak, "10 milyon 560 bin 603 seçmenin olduğu İstanbul'da elbette bindelik oranla sonuçların belirlenecek olması, tespit ettiğimiz usulsüzlüklerin ve 319 bin geçersiz oyu daha da önemli hale getirmektedir. Aynı durum bütün partileri için geçerlidir. Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra elbette asıl olan YSK'nın kesin sonuçlarıdır. Biz demokrasiye inanan bu uğurda büyük bedeller ödemiş partiyiz. Tüm kesimleri yasal itiraz süreçleri, tamamlanıncaya kadar YSK'nın kesin sonuçlarını olgunlukla beklemeye davet ediyoruz. Biz başkaları gibi her seçim döneminde mızmızlanan, hazımsızlıkla sağa sola saldıranlardan olmadık. Kimse bizim seçmenimizin iradesini korumamıza, tüm soru işaretlerini ortadan kaldıracak şeffaf bir sonucun peşine düşmemize farklı anlamlar yüklemesin. Biz sahadaki binlerce görevlimize, verilerimize güveniyoruz. Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç daha önce de ifade ettiğimiz gibi, dün akşam da tekrar ifade ettiğimiz gibi AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır. Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek, milletimizin tercihi başımızın üzerinde diyeceğiz. Aynı olgunluğu tüm kesimlerden beklediğimizi de ifade etmek istiyorum." diye konuştu.Görüntü Dökümü:----------Şenocak'ın açıklaması