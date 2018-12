Geniş Haber) AK Parti İstanbul Adaylarını Açıkladı

- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Ak Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayının Binali Yıldırım oldu. Toplantıda Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de ise Cumhur İttifakı'nın ortak adayları da tanıtıldı.



"31 MARTTA KARDEŞ KAVGASI İSTEYENLER DEĞİL KARDEŞLİK İSTEYENLER KAZANACAK"



Ak Parti adaylarını Bahçelievler'deki Sinan Erdem Spor Salonu'na yaptı. İstanbul'un bütün ilçelerinden gelen partililer erken saatlerde tribünlerde yerlerini aldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salona Binali Yıldırım ile 15.10'da girdi. Toplantıda ilk sözü Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yaptı. Şenocak, "Gönül belediyeciliğinde İstanbul adaylarımızı açıklıyoruz. Ben daha baştan aday olsun olmasın görev ve sorumluluk üstlenmeye talip olmuş tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. 31 Mart'ta kardeş kavgası isteyenler değil kardeşlik ve huzur diyenler kazanacaktır. Gönül belediyeciliği için gönüller fethine çıkacağız" ifadelerini kullandı.



Daha sonra sözü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Mevlüt Uysal aldı. Uysal da, "Önümüzde yaklaşık bir üç ay sonra seçim var. Diyoruz ki büyükşehri ile ilçe belediyeleriyle teşkilatıyla inşallah İstanbul AK Parti'nin yeniden en kuvvetli kalesi olacak inşallah. Biraz sonra Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımız açıklanacak. İnanıyorum ki, aday olan arkadaşlarımızdan daha fazla aday olmayan arkadaşlarımız çalışacak ki bu dava yeniden ayağa kalkıp dirilecek inşallah" dedi.



"İSTANBUL'A HİZMET ETMEK KUTSAL BİR GÖREVDİR"



Uysal konuşmasının devamında, "Her zaman söyleriz 'nerede görev verilirse hepsini yaparız' hele ki bu görev İstanbul'daysa... İstanbul'a hizmet etmek kutsal bir görevdir. İnşallah biraz sonra adaylar açıklandığı zaman aday olarak görev verilenlerle, aynı zamanda sadece üye olan arkadaşlarımızla kapı kapı dolaşıp inşallah İstanbul'da dünyanın hiç kimsenin tahmin etmediği güzel bir netice alacağız inşallah. Bu toplantımız önce İstanbulumuz, partimiz ve ülkemiz adına; daha öncesi dünya adına hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.



"BU KUTLU ŞEHRİN BAHTİYAR İNSANLARINI SELAMLIYORUM"



Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlatıldığı "Lider" filmi gösterildi. Film salondakiler tarafından ayakta alkışlandı. Daha sonra söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarih boyunca insanlığın göz bebeği olmuş, peygamber efendimizin övgüsü ile müjdelenmiş, bu kutlu şehrin bahtiyar insanlarını selamlıyorum. Tuzla'dan Silivri'ye Karadeniz'den Çatalca'ya kadar tüm ilçelerin bu dünya şehrinin şanslı insanları selamlıyorum. Bir ayağının Avrupa'ya diğerini Asya'ya bastığı eşsiz coğrafyanın kendisinin sevmenin bir ömre bedel olduğu tüm İstanbullar selamlıyorum" şeklinde konuştu.



"TRANSFERDEN TRANSFORMASYONA HER TÜRLÜ SİYASİ OYUN BUNLARDA MÜBAHTIR"



"Biz İstanbul'u hep kahırla devraldık. Biz bugünlere getirdik" diyen Eroğdan, "AK Parti olarak hem büyükşehirde, hem de ilçelerde tüm benliğini İstanbul'a adamış adaylarla yola çıkacağız. İstanbul güzel olduğu kadar nazlı bir şehirdir. Öyle bir nazlı ki asla ihmale gelmez. Hizmette ihmale gelmez. Caddeleri çukurdan geçilmez, Haliç'i kokudan yanına varılmaz hale gelir. İnsanı ihmale gelmez. Böyle bir şehirde ne aç açıkta, ne umutsuz yaşamaya tahammül edemez. Bunun için biz İstanbul'a hep layık olduğu şekilde muamele etmenin çabası içinde olduk. 1994'te İstanbul'un yönetimini devraldığımızda karşımızda öyle örselenmiş bir şehir vardı ki, kelimelerin tam anlamıyla yüreğimiz cız etti. İstanbul için en büyük doğal tehdit deprem ise en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir" dedi.



"CHP NEREDEYSE SADECE BUNLARDAN İBARET BİR PARTİDİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa, İstanbul acı çekmiş, kıvranmış, vakit kaybetmiştir. İdeolojik olarak bu partiye oy verenler dışında hiçbir vatandaşımız, CHP'nin İstanbul'a hizmet sunabileceğine inanmadığı



için 24 senedir o zihniyeti Büyükşehire yaklaştırmadı. Genel başkanından il başkanına, adaylarına kadar şöyle bir baktığımızda CHP zihniyetinin 1994'ün bir adım ötesine geçemediğini görüyoruz. Sadece konuşuyor, lafazanlık yapıyor, sadece millete hakaret ediyorlar. Ne İstanbul umurlarında, ne Türkiye umurlarında, ne da dünyada ne olup bittiği umurlarında. Varsa yoksa kendi partilerindeki iktidar mücadelesi, adaylık mücadelesi, ekipçilik, hizipçilik mücadelesi. CHP neredeyse sadece bunlardan ibaret bir partidir" dedi.



"TRANSFERDEN TRANSFORMASYONA HER TÜRLÜ SİYASİ OYUN BUNLARDA MÜBAHTIR"



"Tabii kendileri de bunun farkında olduğu için her seçim şapkadan başka bir tavşan çıkarmanın peşine düşüyorlar" diyen Erdoğan, "Bir gün bakıyorsunuz çarşaflı kadınlara rozet takıyor. Bir başka gün müftünün karısı kılığında bir mensuplarıyla tüm insanlara hakaret ediyor. Bir gün bölücü örgütün güdümündeki partiyle el sıkıyorlar, ertesi gün tam tersi görüşleri savunan bir başka partiye göz kırpıyorlar. Velhasıl, her seçim döneminde kılıktan kılığa, şekilden şekle giriyorlar. Transferden transformasyona her türlü siyasi oyun



bunlarda mübahtır. Tek bir hedefleri var AK Parti'nin önünü kesmek, şahsıma verebilecekleri her zararı vermek, bunun için kendilerini, siyasi duruşlarını inkar dahil, çeviremeyecekleri numara yok. Halbuki boşu boşuna uğraşıyorlar çünkü milletimiz bunları ciğerine kadar tanıyor. Milletimiz bunların tıynetini çok iyi biliyor" diye konuştu.



"BAKIN SAHİP ÇIKIYOR. NİYE? AL BİRİNİ VUR ÖBÜRÜNE"



Cenap Şahabettin'in "Karga adını değiştirse de sesinden tanınır" sözünü dile getiren Erdoğan şöyle devam etti:



"Kargayı biz sesinden tanırız, istediği kadar adını değiştirsin. CHP adını da kılığını da değiştirse, söylemini de değiştirse milletimiz onu sesinden tanır. Nasıl mı tanır? Tek parti devrindeki zulmünden tanır. Darbelere, cuntalara verdiği destekten tanır. Sokak teröristlerine sahip çıkmalarından tanır. İnancına, kültürüne, tarihine olan husumetinden tanır. Terör örgütleriyle olan 'al takke ver külah' ilişkisinden tanır. Ülkesini yurt dışına şikayet edip bu şekilde içeride siyasi rant peşinden koşmasından tanır. Cumhurbaşkanı adayı dahi olmaya cesaret edemeyen genel başkanından tanır. Millete hakaret eden yöneticilerinden, milletvekillerinden, il başkanlarından, belediye başkanlarından tanır. Lafa gelince demokrat, özündeyse ya simsiyah ya kıpkızıl faşist duruşundan tanır. Milletimiz bunları 26 milyon 330 bin kişinin oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanını asmakla, zehirlemekle, darbeyle tehdit eden o bed sesinden tanır. Bakın sahip çıkıyor. Niye? Al birini vur öbürüne. CHP hangi boyaya boyanırsa boyansın, hangi kılığa girerse girsin, milletimiz onu tanır ve hak ettiği yere yerleştirir. Çünkü bizim milletimiz feraset ve basiret sahibidir. Çünkü bizim milletimizin hamuru adaletle yoğrulmuştur."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Mevlana'nın adaleti "Adalet ağaçlara su vermek, zulüm dikeni sulamaktır." şeklinde tarif ettiğini aktararak, "Milletimiz bilir ki CHP'ye ülkeyi veya İstanbul gibi bir şehri teslim etmek dikeni sulamaktır" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.



Erdoğan'ın açıkladığı isimler şöyle; Erdoğan'ın açıkladığı isimler şöyle:



1- Adalar: Özlem Öztekin Vural



2- Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı



3- Ataşehir: İsmail Erdem



4- Avcılar: İbrahim Ulusoy



5- Bağcılar: Lokman Çağrıcı



6- Bahçelievler: Hakan Bahadır



7- Bakırköy: Mehmet Umur



8- Başakşehir: Yasin Kartoğlu



9- Bayrampaşa: Atila Aydıner



10- Beykoz: Murat Aydın



11- Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık



12- Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız



13- Büyükçekmece: Mevlüt Uysal



14- Çatalca: Mesut Üner



15- Çekmeköy: Ahmet Poyraz



16- Esenler: Mehmet Tevfik Göksu



17- Esenyurt: Azmi Ekinci



18- Eyüpsultan: Deniz Köken



19- Fatih: Ergün Turan



20- Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta



21- Güngören: Bünyamin Demir



22- Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz



23- Kağıthane: Mevlüt Öztekin



24- Kartal: Ebubekir Taşyürek



25- Küçükçekmece: Temel Karadeniz



26- Pendik: Ahmet Cin



27- Sancaktepe: Şeyma Döğücü



28- Sarıyer : Salih Bayraktar



29- Sultanbeyli: Hüseyin Keskin



30- Sultangazi Abdurrahman Dursun



31- Şile: İlhan Ocaklı



32- Şişli: Nihal Yıldırım



33- Tuzla: Şadi Yazıcı



34- Ümraniye: İsmet Yıldırım



35- Üsküdar: Hilmi Türkmen



36- Zeytinburnu: Ömer Arısoy



37- Beşiktaş: Serkan Toperi ( MHP)



38- Maltepe: Ahmet Baykan (MHP)



39- Silivri: Volkan Yılmaz (MHP)



ERDOĞAN'DAN MHP LİDERİNE TEŞEKKÜR



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Partimizde bir çok görevlerde bulunan sayın Binali Yıldırım, belediye başkanlığımdan bu yana benimle yol arkadaşı, dava arkadaşım. Şimdi de İstanbul. Napolyon'un ifadesiyle dünya bir ülke İstanbul da oranın başkenti olurdu dediği İstanbul. Böyle bir şehre belediye başkanı seçeceğiz. Herhangi bir ilçeden birisini buraya kaydırmıyoruz. Çok önemsediğimiz için bakanlıklar yapmış, en son görev meclis başkanımız. Şimdi belediye başkan adayı yapıyoruz. İstiyoruz ki İstanbul çok daha ilerilere ve bu asrın en nadide, en güzide çekim alanını oluştursun. Şunu da söylemem lazım Cumhur İttifakı'nda sayın Bahçeli ile birbirimizle olan dayanışmamız gayet başarılı bir şekilde yürüdü. İnanıyorum ki başarılı bir şekilde yürüyecektir. Bu seçimler çok çok anlamlı. Karşımızda Bahçeli'nin ifadesiyle bir 'Zillet ittifakı' var. Buna karşı Cumhur İttifakı'nın zaferi çok çok farklı olacaktır diyorum. Gerek şahsım, gerek partim, gerek milletim adına teşekkür ediyorum"



"NAPOLYON'UN DEDİĞİ GİBİ; DÜNYA BAŞKENTİNE GELİYORUM"



Adaylığının açıklanmasının ardından Binali Yıldırım konuştu.



Yıldırım sözlerine, "Çiceği altın yıldız, suyu telli, pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Fatih'in fethettiği İstanbul, Sinan'ın süslediği İstanbul, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtardığı İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı İstanbul... Mevlama şükürler olsun yeniden birlikteyiz. Yeniden beraberiz" diyerek başladı. Binali Yıldırım, "Ben İstanbul'da Binali Yıldırım oldum. Rabbim, bana bu büyük millet için İstanbul'da çalışmayı nasip etti" dedi.



"İstanbul'a hizmet biter mi? İstanbulluya hizmet biter mi?" diyen Yıldırım, "Bitmez. Benim bu şehre, bu güzel şehre daha fazla hizmet borcum var. Her gün metrobüsle ekmeğinin peşine düşen kardeşime borcum var. Her sabah okul yoluna çıkan çocuklara, gençlere borcum var. Hem çalışıp hem evini, dirlik, düzen içinde tutan kadınlara, analara borcum var. En güzel şeyleri hak eden gazilere,



engellilere, hastalara borcum var. Hayatını bu vatana adamış amcalara, teyzelerime, yaşlılara borcum var. En güzel şeyleri hak eden gazilere, engellilere, hastalara borcum var. Hepinize borcum var. Aday arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla beraber, şimdi bu borcu ödemeye geliyorum inşallah. Buraya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından geliyorum. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten, 15



Temmuz'da hainlerin alçak FETÖ'cülerin terör örgütlerinin sallayıp, yıkamadığı, Türk milletinin çelik iradesini yedi düvele gösteren Gazi Meclis'ten... Orada 81 ilden milletvekili var. Her partiden, her siyasi görüşten. Ben hepsinin başkanı oldum. Burada her İstanbullunun başkanı olacağım. Kadıköy'ün de sorunlarını çözeceğim, Sultanbeyli'nin de sorunlarını çözeceğim. Pendikli'ye de hesap



vereceğim, Beşiktaşlıya da hesap vereceğim. Üsküdar'ın da derdi benim derdim, Bakırköy'ün de derdi benim derdim. Beyoğlu'nun isteği benim için talimat, Sarıyer'inki de aynı şekilde benim için emir. Çok çalışacağız, çok işler yapacağız. İstanbullular sizlerle birlikte başaracağız. Türkiye'nin başkentinden, Napolyon'un dediği gibi; dünya başkentine geliyorum" diye konuştu.



Binali Yıldırım, "Size söz veriyorum, ben de o ortaokullu Binali gibi çok çalışacağım, İstanbul'a hizmet edeceğim. Allah şahidim olsun İstanbul'a hizmet, Türkiye'ye hizmettir, İstanbul'a hizmet hakka hizmettir" dedi.



Konuşmaların ardından tüm adaylarla birlikte toplu fotoğraf çekimi yapıldı.



