/geniş haber/ Aleyna Tilki'nin havalimanında ifadesi alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel /geniş haber/ Aleyna Tilki'nin havalimanında ifadesi alındı - Son Dakika

/geniş haber/ Aleyna Tilki'nin havalimanında ifadesi alındı

6 saat önce

ŞARKICI Aleyna Tilki, İtalya'nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi.

/geniş haber/ Aleyna Tilki'nin havalimanında ifadesi alındı, System.String[]

ŞARKICI Aleyna Tilki, İtalya'nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği  iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi. Bir süre ifade işlemleri için polis merkezinde kalan ünlü şarkıcı, işlemlerin ardından uçuşunu iptal etti.

Edinilen bilgilere göre Şarkıcı Aleyna Tilki, THY'nin saat 12.40'taki tarifeli seferiyle Milano'ya gitmek üzere sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Bilet ve bagaj işlemerini yaptıran ünlü şarkıcı daha sonra pasaporttan geçti. Pasaport sonrası X-ray kontrolleri için güvenlik noktasına gelen Aleyna Tilki, iddialara göre burada bir yolcu ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Aleyna Tilki'nin bu sırada bir özel güvenlik görevlisine de hakaret ettiği öne sürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolcu ve güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine Aleyna Tilki, havalimanında bulunan polis merkezine götürüldü. İfadesinin alınması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından ünlü şarkıcı güvenlik önlemleri altında polis merkezinden çıktı. Bu sırada Aleyna Tilki'nin polis merkezinden çıkışını görüntülemek isteyen basın mensuplarının çekim yapmasına polis tarafından izin verilmedi.  Öte yandan Aleyna Tilki'nin,  12.40'taki Milano'ya gideceği uçağı kaçırdığı, bir sonraki Milano uçağına ise bilet almasına rağmen iptal ettirdiği ve İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldığı öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:33 Kaynak: DHA
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