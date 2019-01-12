Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Ambulansa İtfaiyeden "Takozlu" Yardım

Geniş Haber) Ambulansa İtfaiyeden "Takozlu" Yardım

1 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta, bir otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçmesi nedeniyle meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Geniş Haber) Ambulansa İtfaiyeden
BEŞİKTAŞ'ta, bir otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçmesi nedeniyle meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Ambulans, yolun kapanması yüzünden ilerleyemeyince itfaiye ekiplerinin refüje koyduğu takozla karşı şeride geçerek iş adamı olduğu öğrenilen yaralıyı hastaneye götürdü.

Olay saat 15.30 sıralarında, Nisbetiye Mahallesi Akmerkez yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağatay Çelik kullandığı 34 HJ 6577 plakalı ciple Ulus'tan Levazım Sitesi yönüne ilerlediği sırada, ters istikametten gelen 34 LJ 0701 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yola geçti. Çelik, refüjü aşarak üzerine gelen otomobile çarpmamak için manevra yapmasına rağmen iki araç çarpıştı. Kazada, iş insanı olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Erhan Tüzger yaralandı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıyı alan ambulans, kazanın ardından oluşan yoğun trafik yüzünden ilerleyemeyince imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri, ambulansın karşı şeride geçmesi için refüje plastik takoz koydu.

Yaralı Erhan Tüzger, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Ulus-Levazım Sitesi yönünde yaşanan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:25 Kaynak: DHA

Ulus, İtfaiye, 3. Sayfa
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