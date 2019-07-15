Son Dakika Haberleri: (geniş haber) ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 15 TEMMUZ ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ
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(geniş haber) ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 15 TEMMUZ ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

3 saat önce

ATATÜRK Havalimanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.

(geniş haber) ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 15 TEMMUZ ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ, System.String[]
ATATÜRK Havalimanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda anma programı düzenlendi. Program, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Bölüğü'nün konseri ile başladı. Ardından sanatçılar konser verdi. Daha sonra 20.30 sularında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı havalimanına iniş yaptı. Erdoğan'ı 50 kişilik 15 Temmuz gazisi, sanatçılar ve protokol üyeleri karşıladı.  Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan gazilerle birlikte alana geçti. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından 251 15 Temmuz şehidinin fotoğrafları tek tek ekrana yansıtılarak isimleri okundu.  Daha sonra kürsüye çıkarak vatandaşı selamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından program, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua ettirmesiyle son buldu.  Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmek üzere helikopterle alandan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alandan ayrılmasıyla birlikte vatandaşlar etkinlik alanından ayrıldı. Alandaki bariyerler toplanırken, temizlik işçileri de alanı temizlemeye başladı.

Görüntü Dökümü:
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-Alandan genel ve detaylar
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının alana gelişi
-Şehitlerin isimlerinin okunması
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan inişi
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protokol ile selamlaşması
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopter ile alandan ayrılışı
-Tören alanından dağılan kalabalık
- D-100 Karayolu'nda araç ve insan yoğunluğu
-Genel ve detaylar


İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:58 Kaynak: DHA
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