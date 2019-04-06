Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Atatürk Havalimanı Taşınması Nedeniyle Kapatılan Tüm Yollar Trafiğe Açıldı

Geniş Haber) Atatürk Havalimanı Taşınması Nedeniyle Kapatılan Tüm Yollar Trafiğe Açıldı

1 saat önce

Atatürk Havalimanı'nın, İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı.

Geniş Haber) Atatürk Havalimanı Taşınması Nedeniyle Kapatılan Tüm Yollar Trafiğe Açıldı, System.String[]


Atatürk Havalimanı'nın, İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı. 

İstanbul'da, Atatürk Havalimanı'nın taşınması dolayısıyla Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey- Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan O-7 Kuzey Çevre Otoyolu İstanbul Havalimanı girişine kadar olan kesim bugün saat 23.59'a kadar trafiğe kapatılmıştı. Ancak saat 10.40 itibariyle kapalı olan tüm yollar trafiğe açıldı.

Öte yandan taşınma programı nedeniyle trafiğe kapatılan yolların oluşturduğu yoğunluğa trafik kazalarının yoğunluğu da eklenince, sabah saatlerinde trafikte uzun araç kuyrukları oluşmuştu. Basın Ekspress Yolu yerine alternatif güzergahlar arayan sürücüler, bazı noktalarda yoğunluğuna neden olmuştu. 

EK GÖRÜNTÜLER

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O-3 trafik yoğunluğu

TEM trafik

Görüntü dökümü:

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-Basın Expres ve TEM Otoyolu'ndan 

-Havadan görüntüler

-Yolların açılması

-Dubaların kaldırılması

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:07 Kaynak: DHA

Mahmutbey, TEM Otoyolu, İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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