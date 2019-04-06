Geniş Haber) Atatürk Havalimanı Taşınması Nedeniyle Kapatılan Tüm Yollar Trafiğe Açıldı
1 saat önce
Atatürk Havalimanı'nın, İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı.
Atatürk Havalimanı
'nın, İstanbul
Havalimanı'na taşınması nedeniyle kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı.
İstanbul'da, Atatürk Havalimanı'nın taşınması dolayısıyla Yeşilyurt
havuzlu kavşaktan başlayarak Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey- Yeşilköy
bağlantı yolu (Basın Ekspres), O-6 Kuzey Marmara
Otoyolu'ndan O-7 Kuzey Çevre Otoyolu İstanbul Havalimanı girişine kadar olan kesim bugün saat 23.59'a kadar trafiğe kapatılmıştı. Ancak saat 10.40 itibariyle kapalı olan tüm yollar trafiğe açıldı.
Öte yandan taşınma programı nedeniyle trafiğe kapatılan yolların oluşturduğu yoğunluğa trafik kazalarının yoğunluğu da eklenince, sabah saatlerinde trafikte uzun araç kuyrukları oluşmuştu. Basın Ekspress Yolu yerine alternatif güzergahlar arayan sürücüler, bazı noktalarda yoğunluğuna neden olmuştu.
EK GÖRÜNTÜLER
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O-3 trafik yoğunluğu TEM
trafik
Görüntü dökümü:
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-Basın Expres ve TEM Otoyolu
'ndan
-Havadan görüntüler
-Yolların açılması
-Dubaların kaldırılması
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:07 Kaynak: DHA
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