Geniş Haber) Bakan Kurum: Göçük Altından Sesler Alıyoruz

Haber-Kamera: İstanbul DHAÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama yaptı.

Haber-Kamera: İstanbul DHA



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama yaptı. Göçük altından sesler aldıklarını belirten Bakan Kurum, "İnşallah oradaki yaralı vatandaşlarımıza da hızlı bir şekilde erişeceğiz" dedi.



Kartal'daki çöken 8 katlı bina için oluşturulan kriz merkezi önüden açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Akşam saatlerinde itibaren Valiliğimiz koordinasyonunda göçük altında kalan vatandaşlarımıza erişmek amacıyla yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde 3 tane vatandaşımız hayatını kaybetti. 12 vatandaşımızı yaralı olarak çıkarmıştık. Bir de Havva kızımız vardı. Havva kızımızı da az önce kurtarma ekiplerimiz çıkardılar. ve toplamda 13 tane yaralı vatandaşımızı göçük altından çıkardık. Yoğun bir şekilde ekiplerimiz çalışıyorlar. Gerçekten hem AFAD hem büyükşehir belediyesi ekiplerimiz hem de diğer kurtarma ekiplerimiz koordineli bir şekilde süreci yürütüyorlar. Etrafta risk taşıyan hem Yunus apartmanı hem de diğer apartmanı anlık takip ediyoruz. Biliyorsunuz bodrum katında taşıyıcı kolon ve perdelerinde hasarlar mevcut. Ancak binayı takip ettiğimiz süreçte herhangi bir hareket söz konusu değil. Kurtarma çalışmalarını da binanın temelini boşaltacak şekilde olmaması noktasında diğer yönden kurtarma çalışmalarında sürdürüyoruz. İki yan binayı da takip etmek zorundayız" dedi.



"O BİNALARLA İLGİLİ DE BİLİRKİŞİ RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA İŞLEMLER YAPILACAK"



Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü; "Tabi alanın geneline baktığınızda maalesef ruhsat projelerinin dışında yapılmış yapılar var. Mevcutta zemin artı 5 olan, ancak yerinde zemin artı 7, 9, 10 katlı binalar mevcut. Bu binaları da il müdürlüğümüz bünyesinde tespitlerini yapıyoruz. Bu tespitler çerçevesinde de risk taşıyan binalara da tutulacak tutanaklar ve bilirkişi raporları doğrultusunda işlem yapacağımızı da buradan ifade etmek isterim. Bizim için vatandaşımızın canı malı her şeyden önemli. Dolayısıyla riskli gördüğümüz alanda ne kadar bina varsa da bu kurtarma çalışmaları neticesinde bitiminde o binalarla ilgili de bilirkişi raporları doğrultusunda işlemler yapılacak. Şu an ekiplerimiz çalışıyorlar. Valiliğimiz koordinasyonunda çevre şehircilik il müdürlüğümüz AFAD ekiplerimiz ve artık makine ekipmanı da işin içine girdi. Gündüz artık daha iyi ortamlarda iyi şartlarda ekiplerimiz çalışabiliyorlar"



"GÖÇÜK ALTINDAN SESLER ALIYORUZ"



Göçük altından sesler aldıklarını belirten Bakan Kurum, "İnşallah oradaki yaralı vatandaşlarımıza da hızlı bir şekilde erişeceğiz. Tekrar tüm milletimizin başı sağ olsun yaralılara da şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.



Göçük altında kaç kişi olduğunu soran bir basın mensubuna Bakan Kurum, "Enkazda kaç kişi olduğu biliniyor. Bu konuda bizim de tespitlerimiz var ama şu an gereksiz sayı vermenin kimseye bir faydası yok. Dolayısıyla enkaz altında kalan biz vatandaşımızın sayısını biliyoruz. Tahmin ediyoruz. Ancak 13 tane vatandaşımızı kurtardık. Daha 24 saat geçmeden ve hala aşağıdan ses alıyoruz. Binada mevcut oturanların dışında da misafir olarak gelenler de var. Hepsine ulaşacağız inşallah. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışıyor. Şu an valiliğimiz saat başı bilgilendiriyor. O bilgiler dışında bilgilere itibar etmezsek iyi olur" şeklinde cevap verdi.



Görüntü Dökümü;



------------

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Enkazdan Sağ Çıkarılan Annenin Duygulandıran Sorusundan 19 Saat Sonra Mucize Gerçekleşti

Bakan Kurum'dan Umutlandıran Açıklama: Göçük Altından Sesler Alıyoruz

Unutulan İkramiyeler 5 Yılda 243 Milyon Lirayı Aştı

Almanya'dan ABD'yi Kızdıran Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz