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(geniş haber) Başakşehir'de hurdalıkta yangın

2 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de hurdaların bulunduğu alanda yangın çıktı.

(geniş haber) Başakşehir'de hurdalıkta yangın, System.String[]
BAŞAKŞEHİR'de hurdaların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı hurdalık yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Ziya Gökalp Mahallesi, Abdullah Paşa Caddesi'nde bulunan hurdalık alanda saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hurda kağıt ve plastik malzemelerin bulunduğu alanda alevler kısa sürede tüm hurdalığı sardı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yangının olduğu caddeyi trafiğe kapatırken, Başakşehir, Bağcılar ve İkitelli itfaiyeleri yangına müdahale etti. Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman bölgeyi kaplarken yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.


- İstanbul
Ziya Gökalp Mahallesi, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:41 Kaynak: DHA
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