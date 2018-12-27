Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) - Bayrampaşa'da Et Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı

Geniş Haber) - Bayrampaşa'da Et Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı

11 dakika önce

BAYRAMPAŞA TEM Bağlantı Yolu'nda bulunan viyadük üzerinde kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Geniş Haber) - Bayrampaşa'da Et Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
BAYRAMPAŞA TEM Bağlantı Yolu'nda bulunan viyadük üzerinde kontrolden çıkan TIR'ın  devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. TIR içinde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 

Kaza saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özgür Uğurlu'nun kullandığı 42 YJ 477 plakalı TIR, Uğurlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı ardından devrildi. Uğurlu ve beraberindeki İbrahim Polat araç içinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken durumlarının iyi olduğu öğrenildi yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu, Gaziosmanpaşa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. TIR'da yüklü bulunan etler başka bir araca yüklenmesinin ardından devrilen TIR, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:59 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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