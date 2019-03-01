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Geniş Haber/ Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi: 11 Yaralı

1 saat önce

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BAYRAMPAŞA hal yolunda kaza yapan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandıBayrampaşa Hal Otogar yolundaki kaza saat 08.15'te meydana geldi.

Geniş Haber/ Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi: 11 Yaralı, System.String[]
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BAYRAMPAŞA hal yolunda kaza yapan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

Bayrampaşa Hal Otogar yolundaki kaza saat 08.15'te meydana geldi. Deniz Özşafak'ın kullandığı işçi servisi aynı yönde seyreden otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan servis midibüsü aydınlatma direği ve bariyere çarparak devrildi.

Kazada 29 kişinin bulunduğu servis midibüsündeki 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle hal yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:51 Kaynak: DHA

İstanbul, Bayrampaşa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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