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(Geniş haber) BEŞİKTAŞ'TA DENİZE DÜŞEN KADINI İTFAİYE KURTARDI

1 saat önce

-Denize düşen Sevde Güngör, "Deniz kenarında oturuyordum. Gözlerim karardı denize düştüm."Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHABeşiktaş'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı.

(Geniş haber) BEŞİKTAŞ'TA DENİZE DÜŞEN KADINI İTFAİYE KURTARDI, System.String[]

-Denize düşen Sevde Güngör, "Deniz kenarında oturuyordum. Gözlerim karardı denize düştüm."

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA
Beşiktaş'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Beşiktaş Sahili'nde meydana geldi. Sevde Güngör (38) isimli kadın Kadıköy Vapur İskelesi'nin yanında denizi izlerken bir anda dengesini kaybederek, denize düştü.
Sahildekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sahile gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu Güngör'ü denizden çıkardı. İlk müdahalesi sahilde yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Denize düşen Sevde Güngör, "Deniz kenarında oturuyordum. Gözlerim karardı denize düştüm. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri beni çıkarttı. Şu anda iyiyim." dedi

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiyenin kurtarma çalışması
-Sahilde çalışmaları izleyenler
-Kadınla röportaj
-Genel ve detaylar


 


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:03 Kaynak: DHA
İstanbul, İtfaiye, Güncel
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