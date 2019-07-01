(Geniş haber) Beşiktaş'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı
1 saat önce
BEŞİKTAŞ'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:04 Kaynak: DHA
BEŞİKTAŞ'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Beşiktaş
Sahili'nde meydana geldi. Sevde Güngör (38) isimli kadın Kadıköy
Vapur İskelesi'nin yanında denizi izlerken bir anda dengesini kaybederek, denize düştü.
Sahildekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sahile gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu Güngör'ü denizden çıkardı. İlk müdahalesi sahilde yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Denize düşen Sevde Güngör, "Deniz kenarında oturuyordum. Gözlerim karardı denize düştüm. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri beni çıkarttı. Şu anda iyiyim." dedi
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