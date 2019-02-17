Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü

Geniş Haber) Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü

1 saat önce

Beykoz'da bir evin istinat duvarı bahçede bulunan ağaçlarla birlikte yola devrildi.

Geniş Haber) Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü, System.String[]


Beykoz'da bir evin istinat duvarı bahçede bulunan ağaçlarla birlikte yola devrildi. Duvarın altında bulunan park halindeki 1 cip ve otomobil  enkaz altında kaldı. Olayda yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

Olay saat 11.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi Cömert Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir evin yaklaşık 3 metre uzunluğundaki istinat duvarı, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü. 1 cip ve otomobil  enkaz altında kaldı. Bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve elektrik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, duvarın altında kalan araçları kurtarmak için çalışma yaptı. Park halindeki bir aracın içinden büyük taş parçaları çıkartıldı. 

ARAÇ KURTARILIRKEN KEPÇEYE ÇARPTI

Araçlardan biri kepçeye bağlanan bir zincirle çekildi. Bu sırada duvarın altından kurtulan araç. iş makinasının kepçesine çarptı.  Duvarın yıkılmasıyla devrilen ağaçlar, itfaiye ekipleri tarafından ağaç kesme makinesiyle kesildi. Araç sahibi İsmail Akyıldız, "4-5 dakika önce 2 yaşındaki torunumla beraber aracımı park ettim. Eve girdim içeriye misafirler vardı. İçeri girer girmez sanki böyle büyük bir deprem oluyor şeklinde. Arkadan baktım ki duvar komple çökmüş. Camdan gördüm. 4-5 dakikada hayatta kaldık. Rabbim bizi bağışladı" dedi.  Duvarın altında kalan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Çöken istinat duvarı

-Araçlardan detaylar

-Belediye ekipleri

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:31 Kaynak: DHA

Araç, Beykoz, 3. Sayfa
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