Geniş Haber) Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Vinç Devrildi
59 dakika önce
100 yan yol Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir vinç devrildi.
BEYLİKDÜZÜ D-100 yan yol Ankara
istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir vinç devrildi. Vincin bir bölümü D-100 Karayolu
tarafında kalırken, trafikte aksamalar yaşandı. Bir minibüsün de karıştığı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza D-100 Karayolu Beylikdüzü Güzelyurt
Mevkii Ankara istikametinde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Yan yolda ilerleyen vincin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince vinç yan yola devrildi. Yan yoldaki minibüse de zarar veren vincin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ekipleri devrilen vincin kaldırılması için çalışmalara başladı. Devrilen vinç için olay yerine başka bir vinç çağrıldı. Vincin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:11 Kaynak: DHA
Türkiye'nin En Uzun 10. Mağarası Olan Gökgöl Mağarası, Ziyaretçilerin Akınına Uğruyor! Mağarada Nikah Kıyanlar Bile Var
TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu
Son Dakika! Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı
Tren Beklerken Ördüğü Atkıyı Rekor Fiyata Sattı