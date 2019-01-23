Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Vinç Devrildi

Geniş Haber) Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Vinç Devrildi

59 dakika önce

100 yan yol Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir vinç devrildi.

Geniş Haber) Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Vinç Devrildi, System.String[]
BEYLİKDÜZÜ D-100 yan yol Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir vinç devrildi. Vincin bir bölümü D-100 Karayolu tarafında kalırken, trafikte aksamalar yaşandı. Bir minibüsün de karıştığı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. 

Kaza D-100 Karayolu Beylikdüzü Güzelyurt Mevkii Ankara istikametinde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Yan yolda ilerleyen vincin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince vinç yan yola devrildi. Yan yoldaki minibüse de zarar veren vincin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ekipleri devrilen vincin kaldırılması için çalışmalara başladı. Devrilen vinç için olay yerine başka bir vinç çağrıldı. Vincin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:11 Kaynak: DHA

Ankara, D-100 Karayolu, Beylikdüzü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En Uzun 10. Mağarası Olan Gökgöl Mağarası, Ziyaretçilerin Akınına Uğruyor! Mağarada Nikah Kıyanlar Bile Var TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu

Son Dakika! Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı Tren Beklerken Ördüğü Atkıyı Rekor Fiyata Sattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 18:10:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Vinç Devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]