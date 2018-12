TBMM Başkanı Binali Yıldırım (FSM köprü geçişlerindeki cezalar) "6001 sayılı Karayolları Kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökünden çözeceğiz. Bu yapacağımız düzenlemeyle; bu cezaların yazıldığı günden, bu düzenlemenin meclisten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi. Birinci iş bu. İkincisi, dava açılmışsa bu davaların düşmesi, feragat edeceksiniz. Ödemiş olanların da Mart sonuna kadar müracaatları halinde ödedikleri para geri ödenecek."(istifa iddiaları) "Kim söylemiş, kim demiş. Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yalan, yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok. Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA/ İSTANBUL DHATBMM Başkanı Binali Yıldırım, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde UKOME kararına aykırı geçişler sonucu ceza alan araç sahipleriyle bir araya geldi. Ulaştırma Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'ndeki toplantı sonrası Yıldırım açıklamalarda bulundu.Binali Yıldırım, "Konumuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 2017, 2018 yılı içerisinde geçiş yapan bazı araçların cezalı geçiş durumuna düşmesi sonucu tahakkuk eden cezalar, nedir bunlar? Küçük kamyonetler, transporterlar buna benzer kamyon olmayan minibüs gibi küçük ebatlı kamyonet gibi araçlar, bu araçlar da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılmasıyla beraber normal şartlarda uluslararası tanıma göre ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, beşinci sınıf araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçme mecburiyeti geldi. Buna yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı alındı. Burada üçüncü, dördüncü, beşinci sınıflarda sorun yok. Sorun, ikinci sınıfa giren yani aks uzunluğu üç metre yirmi santimin üstünde çıkan küçük araçlarla ilgili, bunlarla ilgili uygulamadan kaynaklanan sorun var, yaşanan bir mağduriyet var, bu mağduriyeti yaşayan İstanbullu kardeşlerimizle beraberiz. Hepsi bu kadar değil, 310 binden fazla hemşerimiz var, burada sadece temsilciler var, şoförler odası başkanları var, bir de araç sahibi küçük işletme yapan hemşerilerimiz var. Kendilerini uzun boylu dinledik, bakan yardımcımız, bölge müdürü ile beraber meseleyi anladık" dedi."BURADA BİR KARIŞIKLIK VAR BANA GÖSTERDİLER"Yıldırım, "Özet şu, bu geçişlere konu olan araçların yeni baştan gözden geçirilmesi lazım yani bunlardan hangisinin kamyon türü muameleye tabi tutulacağının, hangilerinin bunun dışında kalacağının belirlenmesi lazım. Burada bir karışıklık var bana gösterdiler, efendim işte bir kamyonet geçiyor, bir transporter geçemiyor. Böyle bir takım çelişkiler var, bunların gözden geçirilmesi icap ediyor. Bu yönde Ulaştırma Bakanlığımız yeni bir düzenleme yapması gerekiyor, buna ihtiyaç var. İkincisi de 2017, 2018'de toplam yaklaşık olarak 5 milyon 800 bin geçiş yapılmış. Bunlar tabi ciddi bir yekün tutuyor, parasal olarak ciddi bir para tutuyor. Bunların 26 bin 744 adetinin yaklaşık 20 milyonu tahsil edilmiş. Diğerlerinin de tahsili için tebligat hazırlanmış. Şimdi buradaki arkadaşlarımızı dinledikten sonra şuna kani olduk; bir devlet, idare gerekli duyuruları yapmamış vaktinde. Bir iletişim kopukluğu söz konusu, ikincisi meseleyi anlatamamışız. Yani nedir, bu köprü açıldı, buradan hangi araçlar geçecek uygulama nasıl olacak, bunlar da detaylarıyla sektörün ilgili sivil toplum kuruluşlarına anlatılmamış, olay paylaşılmamış. İkincisi de bu uygulamanın sağlıklı ve hatasız işlemesini sağlayacak tanımlar olmamış. Az önce verdiğim örnek, kamyonetin geçişinde sorun yok, bir minibüs geçince cezalı durumda kalıyor, bu tip çelişkili durumlar var. Bunlar da çok iyi irdelenmediği için uygulamadan doğan aksaklıklar var. Vatandaşlarımız da bunun mağduru dolayısıyla bu iki konunun düzeltilme ihtiyacı var. Burada bu mağduriyeti yaşayan on binlerce hatta 310 binin üzerindeki İstanbullunun sadece burada bulunan 18 arkadaşımızla bu işi konuştuk ve bunun düzeltilmesi kanaatine vardık" şeklinde konuştu."BÜTÜN CEZALARIN AFFEDİLMESİ"Yıldırım, "Benim bu konuyla ilgili ilk işim; inşallah bir düzetici işlem yapacağız. 6001 sayılı Karayolları Kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökünden çözeceğiz. Bu yapacağımız düzenlemeyle; bu cezaların yazıldığı günden, bu düzenlemenin meclisten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi. Birinci iş bu. İkincisi, dava açılmışsa bu davaların düşmesi, feragat edeceksiniz. Yani cezalar kaldırılınca davalardan feragat edilecek. Ödemiş olanların da Mart sonuna kadar müracaatları halinde ödedikleri para geri ödenecek. İnşallah bu ve buna benzer sıkıntılar bir daha yaşanmayız. Ama şunu bilmenizi isterim ki, İstanbul'da olsun, Türkiye 'de olsun vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin karşı karşıya kaldığı her türlü sorunda bugüne kadar hep yanınızda olduk, bundan sonra da birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Ben hepinize bu önemli konuyu gündemimize getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte benzer sıkıntılar yaşamayız. Bu kanun çıktıktan sonra UKOME çıkan bu düzenlemeye uygun olarak, yeni kararını alacak ve bu karara göre artık sizde rahat edeceksiniz. Uygulamayı çok daha yaygın bir şekilde bölge müdürlüğümüz, Ulaştırma Bakanlığımız sizlere anlatacak. İnternet üzerinden duyurular yapılacak ki başka sıkıntılar yaşanmasın. Bugün burada konuşulan ne varsa, eksiksiz çözülmüş olacak" dedi."BENDEN DUYMADIĞINIZ HİÇBİR ŞEYE İNANMAYIN"Binali Yıldırım, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağı yönündeki haberlerin son günlerde arttığı ve yarın istifa edeceğine dair yayınlanan haberlerin sorulması üzerine, "Kim söylemiş, kim demiş" diyerek güldü ve sözlerini şöyle sürdürdü:"Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yalan, yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok. Bugünlerde kehanette bulunanların sayısı arttı. Hatta fal baktıranlar bile var. Biz her zaman milletimizin hizmetinde olduk, ömrümüzü milletimizin yüzünü ağırtmak, hayatını kolaylaştırmak için sarf ettik. Bundan sonra da aynı şekilde rabbim yine bizim milletimize hizmet etmeyi nasip eder. 