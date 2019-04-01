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Geniş Haber) Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı.

Geniş Haber) Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık, System.String[]


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı.

Yıldırım açıklamasında, "Saat 11'i 25 geçiyor. Şu saat itibariyle, İstanbul'da seçim sayımları, gayrı resmi sonuçları 31 bin 124 sandıkta tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul'da seçimi kazandık" dedi.

 

"TEŞEKKÜRLER İSTANBUL"

Açıklamasında, İstanbul halkına teşekkür eden Binali Yıldırım, "Bu süreçte, İstanbul halkının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum. İstanbulluların verdiğimiz sözlerin takipçisi olmalarını istiyorum. İnşallah İstanbul'u, 15 milyonun mutlu ve huzurlu şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz. Seçimlerimiz hayırlı uğur olsun. Bu süreçte yoğun bir çalışma ortaya koyan İstanbul il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza, Cumhur İttifakı'nın diğer kanadı Milliyetçi Hareket Partisi il başkanına, Ülkü Ocaklarına kadın kolları teşkilatına ve bu sonucun elde edilmesinde emeği geçen bütün hemşerilerime teşekkür ederim. Sonuçlar İstanbul için ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler İstanbul" diye konuştu.

Konuşmasının ardından salondan ayrılan Binali Yıldırım'ın, bina önünde kendisini bekleyen vatandaşlara otobüs üzerinden açıklama yapması bekleniyor.

 

Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım konuşması

-Binali Yıldırım'ın salondan çıkışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:05 Kaynak: DHA

AK Parti, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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