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Geniş Haber) BM Raportörü Callamard'dan Suudi Başkonsolosluğu Önünde İnceleme

1 saat önce

Agnes Callamard," Suudi yönetiminden, burada ve Suudi Arabistan'da görüşmek için bir talepte bulunduk.

Geniş Haber) BM Raportörü Callamard'dan Suudi Başkonsolosluğu Önünde İnceleme, System.String[]
Agnes Callamard,

" Suudi yönetiminden, burada ve Suudi Arabistan'da görüşmek için bir talepte bulunduk. Bu talebin cevap bulması için onlardan izin bekliyoruz"

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne geldi. Callamard ve beraberindekiler başkonsolosluk önünde bir süre inceleme yaptı. Agnes Callamard basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Callamard, "Suudi yönetiminden, burada ve Suudi Arabistan'da görüşmek için bir talepte bulunduk. Bu talebin cevap bulması için onlardan izin bekliyoruz. Bunun içinde biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi. Bir gazetecinin "İçeri mi gireceksiniz" sorusu üzerine Agnes Callamard, "Hayır, etrafa bir bakınmaya geldik, yetkililerle saygılıyız ve iletişim halindeyiz" diye konuştu. Agnes Callamard, "Raporu ne zaman sunacaksınız?" sorusuna da "Raporumu Haziran döneminde İnsan Hakları Konseyi'ne, kamuoyuna açık şekilde sunacağım" şeklinde yanıt verdi.

Agnes Callamard'in gün içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Callamard'ın konsolosluk önüne gelişi

-İncelemeleri

-Açıklamalar

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:32 Kaynak: DHA

İstanbul, Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Güncel
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