Geniş Haber) - Caner Erkin'in Velayet Davası Reddedildi

BEŞİKTAŞLI futbolcu Caner Erkin'in, boşandığı eşi Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasını mahkeme reddetti.

BEŞİKTAŞLI futbolcu Caner Erkin'in, boşandığı eşi Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasını mahkeme reddetti. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme Caner Erkin'in açtığı davayı reddederek velayetin Asena Atalay'da kalmasına hükmetti.



CANER'İN EN BÜYÜK ARZUSU OĞLUYLA BİRLİKTE YAŞAMAK



İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya Caner Erkin'in avukatları Özge Tokgöz ve Nazlı Kara, Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç katıldı. Caner Erkin'in avukatı Özge Tokgöz, tanık beyanları ve deliller ile haklı olduklarının ispatlandığını belirterek, "Her çocuğun sağlıklı bakılmak, sevgiyle bakılmak ve zedelenmemek hakkı vardır. Caner Erkin, oğlunun üstün menfaati, sağlıklı gelişimi, aile ortamında mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için küçük çınarın velayetini talep etmektedir" dedi. Caner Erkin'in ikinci evliliğinden bir çocuğu daha olduğunu belirten Avukat Özge Tokgöz, "Müvekkilim Çınar'ın da bu huzurlu ve mutlu aile ortamında yetişmesi en büyük arzusudur" dedi.



ÇINAR, BAŞKALARINA EMANET EDİLEREK BÜYÜYOR



Asena Atalay'ın yaşam şekline değinen avukat Tokgöz, "Çınar'a olan ilgisizliği ve Çınar'ın anne ilgisi ve sevgisinden uzak başkalarına emanet edildiği ortaya çıkmıştır. Davamız kabul edilerek Çınar'ın velayeti Caner Erkin'e verilsin" dedi.



YIPRATMAK İSTEDİLER



Çınar'ın sevgiyle sağlıklı bir ortamda annesi tarafından bakıldığının sabit olduğunu söyleyen Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç ise davanın Asena Atalay'ı yıpratmak amacıyla açıldığını ileri sürdü. Sındıraç, "Caner Erkin evlenmiş, müvekkilim bekar bir anne olarak oğluna tüm özeni göstermektedir" dedi.



ORTAK VELAYET VERİLSİN



Caner Erkin'in avukatı Özge Tokgöz de velayetin babaya verilmesini aksi takdirde ortak velayete hükmedilmesini istedi. Beyza Sındıraç da Asena'nın ortak velayete onayı olmadığını belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme Caner Erkin'in açtığı davanın reddine karar verdi.



CANER, ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTI



Duruşma çıkışı Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Mahkeme sonunda son noktayı koydu. Asena Atalay'a yapılan büyük bir haksızlıktı çocuğunun elinden alınması. Bu aslında tüm kadınlara örnek olması gerekiyor. Bu süreçte bütün iddialar, Asena'nın gitmiş olduğu bütün davetlerdeki fotoğraflar yayınlanmıştı. Bunları hayasız fotoğraflar diye servis ettiler.Çocuğuyla ilgilenmediği asılsız iddiaları karşısında ne kadar fazla ilgili olduğu ortaya çıktı. Mahkeme velayeti anneye verdi. Kadınlara örnek olsun tüm haksızlıklara karşı mücadele etsinler. Hiçbir zaman mücadelelerinden vazgeçmesinler. Nafaka davasıyla ilgili icra takibi yaptıktan sonra cezalandırma maksadıyla açılan bir davaydı. Davayı Asena kazandı. Küçük Çınar'ın velayeti halen Asena Atalay'da."



Caner Erkin'in duruşma sonrası adliyeden ayrılan avukatı Özge Tokgöz de DHA muhabirinin soruları üzerine, "Müvekkilim Caner'in velayet davası açmasının tek nedeni Çınar'ın bir aile ortamında huzurlu sağlıklı ve güvenli büyümesini istemesiydi. Caner oğlunu alabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı" dedi.



2016'DA ANLAŞARAK BOŞANDILAR



Ünlü futbolcu Caner Erkin ile Asena Atalay 2010'da evlendi. Çiftin bugün 9 yaşına giren Çınar adını verdikleri oğulları oldu. Evlilikleri bozulan çift 2016'da İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde anlaşarak boşandı. Çocuğun velayeti annede kalırken, mahkeme taraflar arasında imzalanan tarihsiz boşanma protokolünü tasdik etti. Caner Erkin'in oyuncu Şükran Ovalı ile evlenmesinin ardından Asena Atalay, eski eşine kendisi ve oğlu için nafaka ödemediği iddiasıyla iki icra takibi başlattı. İcra takiplerinin ardından eski eşlerin arası iyiden açılırken, Asena Atalay Caner Erkin'in tüm mal varlığına tedbir konulması istemiyle evlilik birliği içinde edindiği malların paylaşımı için dava açtı. Bunun üzerine Caner Erkin'de oğlunun velayetini alabilmek için mahkemeye başvurmuştu.





