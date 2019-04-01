Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a Geldi

Geniş Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a Geldi

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçakla Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Geniş Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a Geldi, System.String[]


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçakla Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer karşıladı. Saat 17.00 sıralarında Ankara'dan İstanbul'a gelen Erdoğan, yaklaşık bir saat konukevinde kaldı. Erdoğan ve beraberindekiler 18.00 sıralarında havalimanından ayrıldı

Görüntü Dökümü:

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-Mevlüt Uysal'ın Devlet konukevine gelişi

-Binali Yıldırım'ın gelişi

-Erdoğan'ın konukevinden çıkışı

-Erdoğan ve beraberindekiler

-Makam aracının hareket etmesi

-Atatürk Havalimanı'ndan çıkışlar

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:34 Kaynak: DHA

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