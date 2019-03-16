Geniş Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir Müslüman Bunu Kendisi İçin Nasıl Söyler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören Kısmı açılış töreninde, "Bay Kemal eğer sen bir Müslümansan terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören Kısmı açılış töreninde, "Bay Kemal eğer sen bir Müslümansan terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin? Önce sen kendini bir test et, test. Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; adamın söylediği ortada, 'İslam dünyası kendine bir bakmalı, terör de kendisini göden geçirmeli' diyor. Bir Müslüman bunu kendisi için nasıl söyler? Nasıl böyle bir şeyi Müslümanlara yakıştırır?" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören arası ile Habipler-Başakşehir kavşağı bölümünü açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal da konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, "Şimdi Ankara'da yine yolsuzluklar içerisinde olan bir aday buluşmuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var. Bir senet, hesabını veremiyor şu anda. Hadi ver hesabını. Bay Kemal çık adayının bu affedersin bu karşılıksız senediyle ortada dolaştığını sen izah et. Hepsi ortalıktan kaçıyorlar, kayıplar. Şimdi arkadaşlarımız da onları kovalıyor." dedi.



"BU ÜLKEDE, BU ŞEHİRDE KİMİN İNANCINA KARIŞTIK? KİMİN MEŞREBİNİ SORGULADIK?"



Erdoğan, "Biz bugüne kadar İstanbul ve Türkiye'ye eser kazandırmaktan, hizmet etmekten, proje gerçekleştirmekten başka bir şey yaptık mı? Bu ülkede, bu şehirde kimin kökeni ile uğraştık? Bu ülkede, bu şehirde kimin inancına karıştık? Kimin meşrebini sorguladık? Kimin giyimine kuşamına karıştık? Bizim böyle bir derdimiz var mı? Ülkemiz tarihinin en büyük demokrasi reformlarını, hak ve özgürlük açılımlarını biz hayat geçirdik" diye konuştu.



"İSTANBUL BUGÜNE KADAR GİRDİĞİM HER MÜCADELEMDE YANIMDA OLDU"



Erdoğan, "İstanbul bugüne kadar girdiğim her mücadelemde yanımda oldu. İnşallah 31 Mart'ta da İstanbul ile birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte Çatalca'nın da bizimle beraber olmasını istiyoruz. Bugün burada gördüğüm manzara Çatalca'nın da aynı hissiyata sahip olduğuna işaret ediyor. İnşallah 31 Mart akşamı bu güzel manzarayı sandık zaferiyle taçlandıracağız" dedi.



"EĞER SEN BİR MÜSLÜMANSAN TERÖRÜN KAYNAĞININ İSLAM DÜNYASI OLDUĞUNU NASIL SÖYLERSİN?"



Erdoğan, "Yeni Zelanda'da yaşananları gördünüz değil mi? Maalesef Avusturalyalı bir senatör bir edepsizlik yaptı. Ne yazık ki o edepsizliğin bir benzerini de Türkiye'de ana muhalefetin başındaki zat yaptıö diyerek video izletti. Video da Yeni Zelanda'da ki katliama anları ve Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları yer aldı.



Erdoğan daha sonra, "Avusturalya'daki dinsiz midir? Nedir bilmem. Avusturalyalı senatör bu ifadeleri kullanabilir. Bay Kemal eğer sen bir Müslümansan terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin? Önce sen kendini bir test et, test. Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; adamın söylediği ortada, 'İslam dünyası kendine bir bakmalı, terör de kendisini göden geçirmeli' diyor. Bir Müslüman bunu kendisi için nasıl söyler? Nasıl böyle bir şeyi Müslümanlara yakıştırır? Müslümanların birbirilerini kırıp geçirdiği yerlerle ilgili bizim derdimiz başka. Ama buradaki olay bambaşka. Cuma namazında olan benim Müslüman kardeşlerime, Müslüman olmayan, başka hangi dinden olursa olsun, İslam düşmanı bir namussuz bu. Sen bunun üzerinde yorum yap. Ama bunu söyleyemezsin. Bunu söylediğin zaman biz burada gürleriz. Burada bana da fatura kesemezsin, bana faturayı o namussuz kesiyor, onu biliyoruz. O keser. Ama Bay Kemal sen nasıl kesersin? Senin bir defa vatanseverliğin, milliyet perverliği diye bir şey yok. Seni biz iyi tanıyoruz. Sen bu ülkede şu anda kimlerle berabersin? Kim var senin kolunda Teröristlerle berabersin. Kim var senin kolunda? HDP var, sözde İYİ parti var, işte birde söz de maalesef Saadet var. Dörtlü bir çete şimdi beraber yürüyorlar" şeklinde konuştu.







ÇATALCA-YASSIÖREN



Toplamı 398 kilometre uzunluğunda bulunan Kuzey Marmara Otoyolu'nun bugün Kınalı-Odayeri arasında yer alan Çatalca-Yassıören ile Habibler Kavşağı-Başakşehir Kavşağı arası hizmete açıldı. Çatalca-Yassıören kesiminin trafiğe açılmasıyla Çatalca'dan İstanbul Yeni Havalimanı'na 26 kilometrelik otoyolla 13 dakikada ulaşılabilecek. Projenin 7. kesiminin başlangıcını oluşturan ve yatırım tutarı yaklaşık 15 milyon dolar olan Habibler Kavşağı-Başakşehir Kavşağı arasında 1,1 kilometre uzunluğundaki otoyol kesiminin trafiğe açılmasıyla Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinden otoyolun 2016'da trafiğe açılan Odayeri-Paşaköy kesimine ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğrudan erişim imkanı olacak. Projede sürdürülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar projenin en önemli geçiş noktası Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de dahil olduğu Odayeri-Kurtköy arası trafiğe açılmıştı. Çatalca-Yassıören ile Habibler Kavşağı-Başakşehir Kavşağı kesimleri de tamamlanarak, bugün itibarıyla yol kullanıcılarının hizmetine sunulacak. Yatırım tutarı yaklaşık 180 milyon dolar olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun 15,3 kilometre uzunluğundaki Çatalca-Yassıören kesimi, 29 Ekim 2018'de trafiğe açılan 25,3 kilometrelik Yassıören-Odayeri kesiminin devamında yer alıyor. - İstanbul

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