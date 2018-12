Geniş Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Netanyahu) Erdoğan Mazlumların Sesidir, Sen Zalimlerin Sesisin

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , " Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir. Sen zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun." dedi. Arnavutköy 'de toplu açılış törenine katıldı. Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ile Fatma Betül Sayan Kaya , Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı.Erdoğan burada bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Arnavutköy büyüdüğüne göre belediye hizmetlerinin de buna uygun olması buna uygun şekilde olması gerekiyor. Bugün burada Arnavutköy ilçemize kazandırdığımız potansiyeli ile 415 trilyon lira yatırım bedeli olan 82 kalem eserin toplu açılış töreni vesilesi ile bir arada bulunuyoruz. Belediyemiz 105 trilyon liralık yatırımla hem mimari olarak hem kullanım olarak gerçekten özenle hazırlanmış bir Arnavutköy yönetim ve hizmet merkezi inşa etti. İçinde belediye ve meclis birimlerinin Nuri Pakdil Kültür Merkezi'nin, kreşin, spor merkezinin, nikah ve düğün salonlarının yer aldığı bu merkezin resmi açılışını bugün gerçekleştiriyoruz" dedi."BELEDİYECİLİK BİZİM İŞİMİZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyecilik bizim işimizdir, Türkiye 'nin son çeyrek asırda yaşadığı büyük dönüşüm önce belediyelerde yaşanmıştır. CHP 'nin İstanbul'da belediye başkanı olduğu zamanlara gidelim neydi buraların hali, susuzluğun olduğunu dönemleri çöplerin dağlar gibi olduğu günleri biliyorsunuz değil mi? Bir de şimdi bakın. 1994 yılında İstanbul belediye başkanı seçildiğimde karşımda öyle bir manzara vardı ki, insan düşmanına bile böyle bir muameleyi reva görmez" ifadelerini kullandı.Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi:Son yıllarda bu sefil geçmişlerini unutturmak için derme çatma adayları karşımıza çıkarmaya başladılar. Ama paslı demir boyamakla altın olmaz. Altını şöyle azıcık kazıyınca gerçek yüzü, milli ve manevi değerlerimize olan kini hemen ortaya çıkar. Bunlar ezanımızı Türkçe okutanlar, ezanımızı hazmedemeyenler. Siyasetin de hizmetin de en ilkel biçimlerine milleti yıllarca mahkum etmeye çalıştılar. CHP ideolojisiyle taban tabana zıt adayları milletimizin karşısına çıkarmaya başladı. Yerlilik ve millilikle uyuşmayan ne varsa bay Kemal'de var."NETANYAHU SEN ZALİMSİN"Erdoğan, " Filistin mazlumlara mağdurlara sahip çıkmamızdan rahatsız olan İsrail Başkanı çıktı. Türkiye'ye en alçak ifadelerle saldırdı. İftiralarla saldırdı. Ne diyor bu Netanyahu denilen adam biliyor musunuz? Bizi Kıbrıs 'ta işgalci olmakla kadınları ve çocukları katletmekle suçlayan İsrail başbakanını sanıyorum herhalde dili sürçtü. Herhalde kendilerinin Filistin de işgalci olduklarını, Filistin topraklarındaki kadınları çocukları her yaştan on binlerce masum insanı dünyanın gözü önünde silahla bombayla tecritle öldürdüğünü söyleyecekti. Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir. Sen zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun. Diz kadınları çocukları tekmeleyerek yavruları tekmeleyerek askerinizle polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Netanyahu sen zalimsin. ve devlet terörünün başısın. Bu sana uyuyor. Erdoğan'a uymaz" diye konuştu."SORSANIZ DEMOKRATLAR, SANATÇILAR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı konular var ki şahsen aslında hiç değinmek istemiyorum. 24 Haziran'da bize oy veren 26 milyon 330 bin kişiye olan saygımız gereği kendimizi cevap vermek mecburiyetinde hissediyoruz. CHP'nin yakası rozetli siyasetçilerinin yanı sıra bir de sanatçı, yazar kılıklı borazanları var. Bu borazanlardan üçü, geçtiğimiz günlerde CHP'nin resmi yayın organı olan bir televizyonda oturmuşlar, Türkiye ve benim hakkımda atıp tutmuşlar. Ne mi demişler? Önce 'gergedan nesli' deyip millete hakaret ederek işe başlamışlar. Sonra 'Her şey sandıkla çözülmez.'demişler. Hızlarını alamayıp işi iç savaş goygoyculuğuna kadar götürmüşler. Sorsanız demokratlar, sanatçılar" diye konuştu."BUNLARIN İSİMLERİNİ VERMEYECEĞİM BUNLARLA YARGIDA GEREĞİ YAPILACAK"Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:Başka ne demişler? Şayet kendi istedikleri gibi bir demokrasi uygulaması olmazsa, belki lideri yani beni ayaklarından asarlarmış. Hepiniz, topunuz cellat olsanız ne yazar. Biz şehadete inanmışız. Biz kaderin üstünde bir kadere inanmışız ama sizin imanınızda böyle bir şey yok. İmanınız yok ki onu konuşalım. Bununla yetinmişler. 'Belki mahzenlerde zehirlenerek ölür.' demişler. O da yetmemiş, 'Belki başka liderlerin yaşadıkları sonu yaşayabilirler.' demişler. Geçmişteki darbeleri hatırlatıp 'Bakalım darısı kimin başına?' demişler. Hepsinin sonunda da CHP'nin, aralarında bölücü örgütün güdümündeki yapının da bulunduğu çeşitli partilerle yaptığı ittifakla destek istemişler.Bunların isimlerini vermeyeceğim. Bunlarla yargıda gereği yapılacak. Bu yok sanatçı müsveddesi, bütün bunlar bedelini ödeyecekler. Hangisine cevap versek kendimiz alçalmış oluruz. CHP budur. Bunların siyaseti millete hakaret etmektir. Bunların karakteri milletin inancına düşmanlık yapmaktır. Milletin oyuyla iş başına gelen cumhurbaşkanını asmakla, zehirlemekle, darbeyle tehdit edecek kadar alçak bu zihniyete verilen en iyi ders onları sandığa gömmektir" dedi.- İstanbul