Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) D-100'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Geniş Haber) D-100'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

10 dakika önce

Özgür EREN/İSTANBUL DHA-D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Geniş Haber) D-100'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Özgür EREN/İSTANBUL DHA- D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılırken, Avcılar istikametinde yoğunluk oluştu. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

D-100 Karayolu Darülaceze mevkii, Topkapı istikametinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre 34 SRG 80 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle yavaşlayınca arkasından gelen araçlar zincirleme kaza yaptı. 5 aracın karıştığı kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle 1 şerit trafiğe kapanırken, Topkapı istikametinde yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle kapalı olan şerit trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:14 Kaynak: DHA

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